議員初選 新人挺進老將落馬

2018年04月12日 01:21 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

民進黨正進行台北市議員初選民調，中山、大同區現任議員梁文傑、王世堅、顏若芳和黃向羣尋求連任，與新人陳怡君形成5搶4局面。選前顏若芳、陳怡君「雙姝對決」話題十足，民調11日出爐，兩人皆挺進大選，確定獲提名，黃向 則被擠下，成為北市首名落馬的現任議員，無緣年底選舉。

王世堅 驚險過關

這屆中山、大同區雖非一級戰區，不過新人陳怡君來勢洶洶，讓老將擔憂不已，狂打選情告急牌。上屆拿下選區最高票的梁文傑，甚至找來準總統府祕書長陳菊、桃園市長鄭文燦等人站台；黃向羣有民進黨「天王」蘇貞昌加持，立委吳秉叡也陪同掃街；顏若芳則有立委王定宇助陣。

除了老將保衛戰，最大看頭就是「雙姝對決」，顏若芳曾任簡余晏議員辦公室主任，上屆成功接棒挺進議會，卻傳出兩人「師徒決裂」，這次初選簡不甩顏，反而大力輔選新人陳怡君，讓兩人廝殺格外受關注。

民調結果出爐，雙姝都順利過關，新系的梁文傑打出「花媽牌」奏效，拿下25.6％穩居第一，陳怡君有新人民調加持，以20.81％居次，顏若芳20.48％排名第三，王世堅18.26％驚險過關，黃向羣則以14.85％墊底，確定無法獲得民進黨提名。

黃向羣對支持者歹勢

黃向羣出身政治世家，父親黃天福、母親藍美津均是前立委，伯父是前民進黨主席黃信介，不過他的選舉之路坎坷，過去曾在黨內初選失利，2007年當選議員，隔屆又落選，2014年成功回鍋，不料這次又在初選落馬；外界評估，日前周刊爆料黃在「捷七聯開案」與市府勾結，恐是影響選情關鍵。

黃向羣昨平靜說，他自認很努力，該做的事一項都沒少，但最後選民決定是如此，他一定會尊重，只是對於支持者感到「很歹勢」，沒有拿到大選門票。至於會不會拚2022年？他說屆時自己快50歲了，且從這次初選看得出來，選民很給新人機會，政治變化很大，現在很難評估。

(中國時報)