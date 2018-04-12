金山市地重劃 老街停車有解

2018年04月12日 01:21 中國時報 曾百村 ／新北報導 ／新北報導

佔地7公頃的新北市金山區首座市地重劃開發案11日正式動土，預計今年底完工，新北市長朱立倫表示，期許重劃後能大大提升金山地區的環境生活品質，同時帶動金山地區繁榮發展。

以往金山居民認為，當地是新北的偏遠鄉鎮，市地重劃應該遙不可及，但近年來因觀光產業興起，除了老街之外，包括溫泉產業、萬里蟹甚至是逐年擴大舉辦的甘藷節等，讓當地的觀光逐漸升溫，越來越多遊客前往金山，因此市府決定針對金山地區進行60年來首次市地重劃開發案，促進當地公共設備水準，總工程經費達1.98億元。

假日不再亂糟糟

居民反映，平日金山遊客較少，想帶著小朋友前往公園休憩，卻往往很難找到一個好地點；假日期間遊客紛沓而至，卻因停車位嚴重不足，導致大家車都亂停，造成交通壅塞不說，更成為當地假日亂象，使得居民生活大打折扣。

朱立倫說，過去很多開發案都集中在市區，雖然金山地區交通較偏遠，不過絕對是樂活宜居、遊客觀光的好所在，經過市地重劃之後，將有新的社區、公園以及停車場，一次解決當地居民的困擾，並為當地帶來新景象。

停車場3個月完工

新北市地政局說明，該重劃工程計畫面積近7公頃，共有3個單位，將打造兼具滯洪池功能的水資源循環景觀公園、結合金山特產芋頭意象的共融性遊具等，提升地區公共設施服務水準，停車場可提供147個車位，紓解金山老街假日停車問題。朱立倫也特別要求，停車場要在3個月內完成，整體工程年底完成，藉此加速帶動金山地區繁榮發展。

(中國時報)