藍綠10老將拚連任 戰況激烈

2018年04月12日 01:21 中國時報 甘嘉雯 、呂筱蟬／桃園報導 、呂筱蟬／桃園報導

民進黨11日公布選情激烈的桃園市議員第一選區初選民調結果，9人參與共提名7人（包括2名婦女保障名額），其中爭取連任的李光達獲0.1947為最高，黃景熙排名第二為0.1705，首次參選、35歲以下共加權20％的余信憲排名第三，至於練昱廷及謝瑞明確定出局。

國民黨提名現任7席

桃園市第一選區原本11席議員，因人口增加而多增1席，12席市議員名額，國民黨現任有7席全提名爭取連任，包括黃婉如、陳美梅、詹江村、林政賢、萬美玲、李曉鐘、蘇家明；民進黨現任3席李光達、邱素芬、黃景熙全也獲提名，再提名4席新人包括2名婦女保障名額。

民進黨這次參與民調的人員包括爭取連任的市議員李光達、邱素芬、黃景熙等3人，而新人投入參選的則有余信憲、黃永鎮、黃家齊、練昱廷、謝瑞明及李柏瑟，現任的3人皆順利通過民調，而新人余信憲占盡優勢加權20％，黃永鎮、黃家齊順利過關，李柏瑟靠婦女保障名額擠進名單，但謝瑞明雖首次參選加權10％並未過關，練昱廷也未通過。

依據三家民調數據與加權計分，民調成績結果為，李光達0.1947、黃景熙0.1705、余信憲0.1324、邱素芬0.1237、黃家齊0.1200、黃永鎮0.0817、練昱廷0.0697、謝瑞明0.0688與李柏瑟0.0386。

議員席次增為12席

而中壢區市議員於11日晚間進行電話民調，結果預計12日中午出爐；至於國民黨部分卻傳出參選市長初選失利的魯明哲要回鍋參選市議員，外傳他要以無黨籍身分披掛上陣，11日他鄭重否認這個說法，魯說，他不會以國民黨以外的黨籍參選。

魯明哲表示，中壢區將於4月底進行民調，4人選出2人提名，他將力爭額外的3席徵召部分，不過還要靜待市黨部的決定。

(中國時報)