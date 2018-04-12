機車事故奪命 年輕人占2成

大學生機車事故居高不下，南市府交通局攜手企業、NGO組織走進校園宣導，邀脊髓損傷者現身說法，呼籲年輕人重視交通安全。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

大學生車禍案件居高不下，據內政部警政署2017年統計，每年平均近1000人因機車車禍死，18到24歲學生比率最高，占200多人，而台南市去年機車死亡事故120人，其中，剛取得機車駕照、18至24歲占2成，顯示年輕人屬機車事故高風險族群，台南市政府交通局攜手企業、NGO組織走進校園宣導，邀脊髓損傷者現身說法，呼籲年輕人重視交通安全。

脊髓損傷者 現身說法

「年輕人騎機車觀念與技巧不足，加上機車防護性不足，頻傳車禍事件，造成社會及家庭莫大遺憾。」交通局長林炎成說，大學生機車事故不少，為守護年輕學子行的安全，多管齊下，去年推動「公車進校園」，調整公車路線行經18所大專院校，鼓勵學生搭乘公車取代騎機車。

今年更進一步攜手產業、NGO組織、台南市道安宣導團等，共同推動「機車安全行─校園巡迴宣導活動」。尤其，活動還特別安排NGO團體的傷友現身說法，以真實且殘酷的案例，希望讓年輕學子注重騎乘機車的安全性，「就是因為一場車禍，人生驟然變調。」

安駕體驗 提升應變力

然而，機車因機動性高，仍是大學生主要交通工具，交通局雖未具體統計大學生搭公車比例，但坦言並不高，當務之急，只能設法讓年輕人對交通危機更有感，提高安全意識。

林炎成表示，交通局結合機車業者開辦機車安駕體驗活動，足跡踏遍各大專院校，藉此養成學生騎機車的危機應變能力，今年度更有安全帽業者與NGO組織（台南市脊髓損傷者協會、台南市無障礙推廣協會）加入宣導，期盼年輕學子能嚴肅看待安全行車問題。

機車業者由專業講師宣導防禦駕駛觀念，以及專業試車手騎乘示範，包含騎車前準備、騎乘姿勢、剎車控制、起步過彎等項目。台南市脊髓損傷者協會表示，許多傷友皆因車禍等外力因素造成畢生遺憾，現身說法格外讓年輕學子有感。

(中國時報)

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