屏赴星行銷觀光 靠小黃出擊

屏縣府行銷觀光，藉由新加坡400輛計程車車體外觀及內部電視播放行銷短片，希望更多高消費力自由行旅客前來領略屏東之美。（林和生翻攝）

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中國時報
／屏東報導

屏東縣政府繼去年在香港以「沒來過屏東，別說你到過台灣」公車廣告行銷，獲得高度評價後，今年選定新加坡的400輛計程車車體外觀及內部電視播放行銷短片，強打暑期旅遊來屏東進行宣傳，希望更多高消費力的新加坡自由行旅客前來領略屏東的熱情與幸福。

為吸引香港遊客來屏東旅遊，屏縣府去年第一次以公車廣告在香港行銷，橘黃底色配上斗大字體設計「沒來過屏東，別說你到過台灣！」，不僅引起網路熱烈討論，從6月起至10月底，10輛雙層巴士在香港趴趴走，更吸引許多港人注目。

創意手法 曾打進香港

延續香港成功行銷經驗，縣府今年鎖定新加坡進行另一波車體廣告宣傳，屏縣府觀光傳播處長黃建嘉表示，港澳及新加坡來台旅客，大多採自由行，依觀光局統計，去年港澳來台遊客達169萬人次，新加坡42萬人次。

縣府希望「沒來過屏東，別說你到過台灣」廣告設計，簡單易記的slogan，不僅打開屏東知名度，更要讓人對屏東難忘。

車體宣傳 內與外夾攻

黃建嘉指出，這次新加坡車體宣傳，鎖定國內交通運輸最頻繁的計程車，從4月起至6月底加入行銷宣傳，其中100輛計程車車體外觀貼上蔚藍海洋底色的設計字樣，另有300輛計程車內部電視，將隨時播放由縣府製作且勇奪葡萄牙ART&TUR國際觀光電影節特別獎的6分鐘形象短片「把心留在屏東」，透過多角化行銷，吸引更多高消費力的新加坡旅客前來屏東。

黃建嘉強調，未來縣府行銷觸角將會再伸展到日本、韓國、泰國等國家，極力爭取國際觀光客來台，並將屏東的知名度與景點，推銷至國際。

(中國時報)

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