觀光產業升級 地主配合也蒙利

2018年04月12日 01:21 中國時報 曾百村 ／新北報導 ／新北報導

新北市地重劃開發案近年來不斷進行，讓地區經由開發案改造出現新風貌，同時彌補當地軟硬體設施不足之處。例如土城金城路市地開發案讓市府取得學校用地、二重疏洪道開發案則取得綠地等，金山區此次撒下近2億元推動市地開發重劃，則是可以提升觀光產業及居民生活水準，藉由興建停車場及3處意象公園，讓遊客逛街方便、居民休憩也順心。

地政局重劃科長賴如慧表示，市府進行市地重劃開發案，主要著眼點在當地缺少什麼樣的公共建設？例如有些區域人口多學校規模卻太小，或是缺乏休憩公園等，這些都能透過市地重劃開發後，市府與地主協商取得土地並由市府統整規畫，進而在當地興建學校、公園等公共設施並協助開路，地主則可經由分配拿回一定比例土地興建住宅，讓雙方都因開發案互蒙其利。

城鄉發展局都市計畫科表示，當初調查時，發現金山平日與假日是兩樣不同光景，平日當地生活步調較慢，民眾較為「慢活」，居民卻常苦無好去處散步、帶孩子們嬉戲；假日期間金山市區又儼然成為「大停車場」、交通亂象橫生，為了兼顧居民生活品質及遊客觀光便利性，市府才經由市地開發案，規劃3處帶有金山三寶意象的樂活公園，同時在鄰近老街處興建停車場。

金山區長陳國欽表示，市府在老街附近興建停車場相當重要，假日時市區常常塞成一片，遊客找停車位可能就生了一肚子的氣，再也沒有心情在金山逛街，未來停車場完工後，絕對能大幅增加遊客在當地停留的時間，直接促進觀光發展，讓業者賺進更多觀光財。

(中國時報)