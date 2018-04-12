大甲媽明起遶境 沿線將交管

台中郵局設計起駕、回鑾臨局封及主題「付出」的明信片，提供信徒與集郵愛好者珍藏。（王文吉攝）

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中國時報
／台中報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境行程預計13日起駕，為避免影響人車，烏日警分局將於14日及鑾駕返程的21日進行沿線交通管制，呼籲用路人注意繞道。逢甲大學也建置「天上聖母遶境進香衛星定位服務網」及「大甲媽祖」APP，提供即時資訊。

烏日警方指出，配合大甲媽祖鑾轎繞行路徑，將於14日上午5點至下午6點、21日清晨3點至下午5點間，視車流情況實施交通彈性管制，在大度橋部分，管制期間將針對中山路三段大度橋南下、往彰化方向封閉機慢車道，並會派遣警力疏導機車行駛。

龍井區部分因目前鷺山橋周邊在施工，將於鑾轎接近時進行北上、南下車道車輛輪放管制，而沙田路四段至六段也會進行彈性調撥北上或南下車道供另一行向車輛行駛；大肚區部分也會在媽祖鑾轎靠近時視狀況調撥沙田路一段、二段南北向內側車道，其中興和路地下道鐵路軌道擴建施工處會施行輪放管制。

逢甲大學團隊在遶境期間，透過APP提供大甲媽祖遶境即時鑾轎GPS位置、即時影像與遶境路線等相關資訊，還有超商、速食店與加油站等訊息。

大甲媽祖將起駕，台中郵局連續7年推出「2018大甲媽祖國際觀光文化節個人化郵票」，提供信徒及集郵愛好者紀念珍藏，並設計主題「付出」明信片，起駕當天前300名信眾可免費郵寄。

(中國時報)

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