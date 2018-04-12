新聞透視－擦亮觀光招牌 先正視消費糾紛

2018年04月12日 01:21 中國時報 林和生

位處國境之南的「墾丁」近來火紅，屢屢登上媒體版面，但看在在地人眼裡其實很不是滋味，炒得不是美麗景致，反而是一而再的消費糾紛，屏東縣政府積極行銷在地觀光值得讚許，但攘外必先安內，期許重新擦亮這塊招牌，因為「墾丁」的美還是值得一來再來。

一碗麵、一桌生猛海鮮價值多少？其實見仁見智，在資訊爆炸的年代，旅遊的CP值是遊客最在意的事，民眾不怕花大錢，但就擔心被當成「盤仔」槓，因此最簡單的要求就是講清楚、說明白，接受就付費，而不是最後結帳才發現與預期不符，難免錢會花得不甘不願。

市場當然是最好的平衡機制，適者生存、不被接受就淘汰，不過遊客期許公單位的永遠是好還要更好，既然不能伸手制訂價格，但至少能督促業者「公開揭露」，否則業者賺飽、政府被罵飽，怎樣看都不公平。

政府是該思考，為何旅客遇上消費糾紛不是找公部門求援？反而是上臉書訴苦，讓全民公審，不難想見哪種方式有用，能夠真正解決問題、獲得回應。

屏東近年來確實改變許多，青年發揮創意開設的文創小店如雨後春筍，縣府費盡心思辦得活動全國能見度增高，在在展現南部人的軟實力；短暫風暴總會過去，如何以全新面貌視人，還得靠業者政府共同努力，畢竟美麗的山海景致仍在，「墾丁」還是那個充滿沙灘、熱浪的觀光勝地。

(中國時報)