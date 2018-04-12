傳統市場節 中西甜點PK

台北傳統市場節今年首度將甜點納入評選項目，要擄獲民眾的味蕾。（吳堂靖翻攝）

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中國時報
／台北報導

台北傳統市場年度盛事「天下第一攤」活動11日開跑 ，今年以「心市場新蛻變」為主題，首度採不分中西式的方式，將甜點列入評比項目，現場集結15家甜點舖大比拚，包含鬆糕、大餅包小餅、巧克力鳳梨酥等，讓人食指大動，活動將於14日票選出人氣甜點。

台北傳統市場節邁入第11屆，今年主打名媛甜點，活動吸引北市多家甜點店參與，包括蔣中正總統夫人蔣宋美齡最愛的「鬆糕」、觀光客必吃美食「大餅包小餅」、號稱東方布朗尼的「巧克力鳳梨酥」、法式小點「可麗露」和土雞蛋製作的「索菲烤布蕾」等，五顏六色的甜點，吸引民眾駐足品嘗，直呼「超幸福」！

北市產發局長林崇傑說，傳統市場近幾年除了軟硬體更新外，服務也與時俱進，首次與悠遊卡公司合作，設置悠遊卡體驗專區，讓民眾享有多元支付選擇。

傳統市場節14、15日在花博圓山長廊廣場展出，每日限時開放「一卡在手幸福袋走」限量福袋，民眾只要使用悠遊卡刷10元，即可帶走市場美食，另舉辦「市場心蛻變」特展，展出台北市傳統市場改建計畫及成果。

此外，活動響應環保推出「減塑心行動」，民眾憑個人環保餐具至服務台，即可兌換限量專屬不織布購物袋，另有多項好康優惠，詳情可洽傳統市場節官方粉絲團https://www.facebook.com/taipeimarket/。

(中國時報)

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