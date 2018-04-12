培養藝文人口 台南優惠攬客

首先登場的是5月12日由郎祖筠領軍的春河劇團，與何篤霖等人演出歌舞劇《愛情哇沙米》，郎祖筠、何篤霖11日專程南下宣傳，兩人稱職推薦自家好戲也得知台南旅宿業正推買一送一住宿，喊話這回南部僅在台南演出，歡迎高雄、屏東人來台南住宿吃美食、看好戲。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

台南1年推出數以百計售票演出，台南文化中心整年票房雖達8成，但背後蘊含養成藝文人口的不計成本；如100元佛心價聆賞享譽國際維也納室內樂團，鼓勵大眾花百元親近國際表演；春河劇團、表演工作坊及故事工廠5月來台南，罕見2人同行85折，希望壯大看戲的人口。

台南自許為文化首都，公部門策畫的藝文展演場次多得驚人，目前正值「台南藝術節」期間，藝文表演如火如荼進行中，免費、售票都有，加上外來團隊走進台南售票演出，每一場表演都需要觀眾支撐票房，然而，花錢欣賞表演畢竟不是民生必需品，票房養成大不易。

以今晚在台南市立文化中心演出的維也納室內樂團，全台僅此一場，獨家獻藝台南，票價最貴僅1000元，遠不及過去在其他縣市的票價3分之1不說，文化局基於推廣親近藝術，以100元佛心價加開3樓場次，果真一開賣幾乎完售。

緊接著5月到來，春河劇團、表演工作坊及故事工廠5月前進台南文化中心演藝廳，也獨家推出「台南在地專屬優惠套票」，3個團隊說，其他縣市也不見這樣的優惠，唯獨台南才有，顯見台南推廣藝文展演的用心。

首先登場的是5月12日由郎祖筠領軍的春河劇團，與何篤霖等人演出歌舞劇《愛情哇沙米》，郎祖筠、何篤霖11日專程南下宣傳，兩人稱職推薦自家好戲也得知台南旅宿業正推買一送一住宿，喊話這回南部僅在台南演出，歡迎高雄、屏東人來台南住宿吃美食、看好戲。

文化局指出，5月3檔大戲推出「台南在地專屬優惠套票」，2人同行即可享85折優惠，單場購買2張才有優惠，藉此鼓勵民眾陪媽媽看戲歡度母親節。

(中國時報)

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