台灣阿甘 盼兩岸領導一起撿垃圾

2018年04月12日 01:21 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

環保大使「台灣阿甘」林明德11日帶著長約80公分、分別刻有「總統蔡英文專用」、「中國國家主席習近平專用」的竹製「阿甘夾」到台東撿垃圾，希望兩岸領導人可以到合歡山一起撿垃圾，從愛環境的角度出發，攜手「合作同歡」，消弭兩岸緊張關係。

72歲的「台灣阿甘」林明德過去20年來，以苦行方式撿垃圾宣導「掃地淨心」，已經8度環島，每次均走遍369個鄉鎮及各大小離島，並2度登上玉山淨山，總路程超過3萬公里。

林明德11日上午推著拖車，由台東市自強里長陳源松和台東獅子會鄉親陪同，左、右手分別拿著「總統蔡英文專用」、「中國國家主席習近平專用」的垃圾夾，到台東市三角公園撿垃圾，拖車上寫著「為兩岸和平，世界大同而走」，兩側則插上「從心出發」的旗子。

林明德說，現今國際局勢一片紛亂，兩岸關係緊張，希望兩岸領導人有朝一日能站在愛護大地的角度上攜手合作，共同維護環境，才是和平的契機。他建議蔡、習一起到象徵「合作同歡」的合歡山，用他特地打造的竹製「阿甘夾」撿垃圾，「兩岸要和平，人民才會幸福」。

「只要還能走得動，就會繼續向前行！」出身台北艋舺的林明德，自1998年10月6日帶領「打掃台灣環保行腳」團隊，以25天繞行台灣一圈，帶動全國獅友以實際行動接力行腳，20年來一直秉持著保護環境、保護台灣、淨化人心的信念。他說，自己雖然已72歲，仍希望為這塊土地盡一分心力，喚醒全民「打掃台灣」。

(中國時報)