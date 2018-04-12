基隆東岸空地 有望開民宿

2018年04月12日 01:21 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

基隆市政府前年起開始規畫「濱海風景特定區」，但因為範圍與港阜區重疊，限制觀光發展，日前基隆市府與港務基隆分公司展開高層會議，港務分公司決定讓步，調整港阜線範圍；未來濱海風景區正式落實後，東岸正濱漁港閒置土地有望提供民間業者投資開設民宿。

基隆民宿目前僅有1家，基隆市府交旅處前年制定「東岸濱海風景特定區」，範圍從基隆港周邊、中正路、碧砂漁港延伸到新北市瑞芳交界，土地面積共682.5公頃可開放申請民宿，不過，去年提送交通部觀光局審核時，因為港務基隆分公司對部分風景區範圍與既有港阜區重疊有意見，至今尚未通過審核。

依商港法規定在港阜範圍興建設施需得港口管理機關同意，因此港阜區範圍內土地若要申請民宿，必須得到航港局和港務分公司允准，難度極高。

今年3月底，基隆市長林右昌在市府與港務基隆分公司的雙邊會議上提出，希望調整既有港阜線範圍，獲得港務基隆分公司同意。

交旅處表示，東岸正濱漁港原本全區被畫入港阜線範圍，調整後約1公頃多土地可畫入濱海風景特定區範圍，未來可能會開放業者申請民宿，但部分土地屬都市計畫用地，實際可開發做民宿的範圍還須視都市計畫再調整。

交旅處觀光行政科長彭淑馨說，已準備將「東岸濱海風景特定區」提送觀光局審核，若審核通過，今年就可以實施，依照《發展觀光條例》風景特定區範圍內的自用土地可申請民宿，促進基隆市觀光業發展。

(中國時報)