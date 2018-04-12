桃青年租屋補助 加碼至4000元

2018年04月12日 01:21 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

為鼓勵青年在桃園成家立業，桃園市長鄭文燦11日在市政會議宣布，決定加碼青年租金補貼，補貼金額自每月2000元提高至4000元，原先設定500戶，也不予設限，破除「歧視單身」批評，以最大程度支持年輕人，2018年度經費將先由住宅基金支應，2019年度則視申請件數編入年度預算。

根據中央法令，20歲以上、未滿40歲之單身者，只要設籍於桃園且承租桃園的合法建築物，符合家庭年收入低於120萬元、每人每月平均收入低於4萬7922元，且動產及不動產限額分別為296萬元及540萬元以下者均可申請，不過日前卻在桃園市議會遭議員批評「歧視單身」。

鄭文燦表示，在租金補貼方面，桃園市在2018年度推動1萬戶租金補貼，其中1000戶保障原住民族，由於內政部的補助標準較為嚴格，市府都發局增加推動「青年租金補貼」，滿足內政部租金補貼政策未涵蓋20歲以上、未滿40歲單身青年族群的需求，今年3月29日開放申請，市民可透過臨櫃及線上申請，至今已受理66件。

住宅發展處表示，符合資格者可於5月31日前提出申請，青年租金補貼資訊於桃園市住宅補貼服務網查詢，或電329-8600轉101～118。

市府表示，在升格後完整規畫社會住宅方案，以自辦興建社會住宅、包租代管、租金補貼、都市更新分回等4項多元方式積極推動。在興建社會住宅方面，第一階段先於10個基地興建4000戶，並預計於2年內陸續完工，後續階段累積的儲備基地可達到2萬戶的目標；在都市更新方面，已在桃園、中壢分別推動相關案件；並已執行包租代管計畫。

(中國時報)