搶救茄苳樹王 出動3D健檢

2018年04月12日 01:21 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市西區茄苳公園內千年茄苳樹王，被譽為「台中之寶」，近幾年茄苳樹王面臨生存危機！台中市政府發動搶救茄苳樹王，除協調建商換地、拆除影響老樹生長的婦幼活動中心外，台中市建設局11日邀農委會樹醫團隊，利用科技儀器「應力波3D檢測」為茄苳樹王健檢，作為後續棲地改善與管理依據。

建設局長黃玉霖說，市府推動「搶救茄苳樹王三部曲」，逐步辦理廢除柏油路面，改為鋪設透氣的碎石步道，打除木棧道及拆除阻擋樹王生長所需日照的婦幼聯合活動中心等；目前進入棲地改善，全程使用「空氣挖掘機」，在不傷害樹王根系下，清除棲地土壤內營建廢棄物。

負責茄苳樹王檢測的林業所組長邱志明指出，「應力波3D檢測」是透過精密、非破壞性檢測儀器，在對樹木最小損傷的情況下，架構出樹幹內部腐朽空洞的情形；透過應力波傳導原理，快速評估樹木量化及定位空洞腐朽比率等。

黃玉霖表示，「應力波3D檢測」健檢報告，預計2周內出爐，屆時就能初步判定樹王第1個斷面健康是否有腐朽情形？再由施工團隊依據診斷報告做出妥適處理。

黃玉霖強調，茄苳樹王棲地改善第1期工程已經開工，至於第2期工程，市府也會邀樹木專家學者在施工現場監看；工區範圍內採用全區縮時攝影，記錄整個茄苳樹王周邊環境與棲地的改善過程。

(中國時報)