《雲霧森林》歌誦雲林愛與勇氣

2018年04月12日 01:21 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

詞曲創作者楊永健。（周麗蘭攝）

台大醫院雲林分院外科部主任楊永健，年初為該院望年會的表演填詞譜曲《雲霧森林》描寫雲林，縣長李進勇聽到很驚豔，希望能廣為傳唱，縣府取得授權後，委由作曲家黃俊達老師重新編曲，11日雲林愛樂室內合唱團演繹發表。

楊永健的《雲霧森林》寫著「行人輕裝的往上爬，天邊山峰連綿，田裡有人忙插秧，高山上響徹雲霄，是學童嬉鬧聲，好自在好自然，邊遊戲啊邊成長」，旋律輕快活潑，曲風溫暖和諧。

《雲霧森林》在台大望年會發表時，原由維多利亞小學學童擔綱演唱；作曲家黃俊達後來改編成混聲四部加同聲二部合唱曲，雲林愛樂室內合唱團指揮許淑媛11日帶領來自各國小的團員演繹，歌聲令人感動。

李進勇表示，得知《雲霧森林》創作者居然是台大整型外科權威醫師楊永健很驚訝，楊醫師居然能把他對雲林的觀察與感情用歌曲創作出來，這首歌不應只屬於他自己，於是拜託他授權給縣府推廣，希望民眾透過這首歌重新認識自己生長的這塊土地，有更多的感情。

楊永健說，他來雲林1年多，偶爾也會出去爬山，覺得這裡的風光非常美，想用歌記錄生命歷程，歌頌這塊大地、這裡生活的純樸、以及勇敢追夢的勇氣。

他表示，現實生活上雖有無奈，無奈中還是有愛，希望這首歌的傳唱能讓雲林被看得見，讓大家聽得到這裡的呼吸聲。

從未受過音樂訓練的楊永健目前也是台大總院燒燙傷中心主任，為了讓病患走出陰霾重拾自信，他創辦「疤痕合唱團」。

雲林愛樂室內合唱團22日將於北港文化中心舉行「雲霧森林」首演音樂會。

(中國時報)