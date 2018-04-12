治安升級 頭城新監視器啟用

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中國時報
／宜蘭報導

頭城鎮公所在3月底以租借方式設置完成「村里雲端治安消防監視器系統」，經測試後，系統在11日正式上線啟用，鎮長曹乾舜表示，監視系統上線後，將可讓鎮民的生命財產安全得到進一步保障，未來會視實際需求擴大增設，讓鎮民更安心。

鎮公所表示，全新的監視系統是依照各里長建議平均設置在全鎮24里，每里各有2組4具的監視鏡頭，每組監視器均具有高清200萬畫素即時影像，採用HDMI全數位化影像傳送，在正常情況下不論是白天或是夜間人臉、車號均可清晰辨識，系統並支援各型智慧型手機連線觀看功能，可隨時觀看即時影像及查看30天內的歷史紀錄。

因鎮公所採用租賃方式，每年約需100萬元費用，與直接購買建置的差異不大，但鎮公所不需要負擔維修、管理費用，也不用另外設置機房，相對而言更為划算；遇有損壞時，合約廠商必須在限定時間內完成修護，與傳統的封閉型治安監視器相比，CP值相當高。

曹乾舜說，過去政府也曾經投資許多經費在建置傳統的封閉型治安監視器上，但在使用上常常因為天災、人為破壞或是管理不當，造成公部門極大負擔，此次鎮公所爭取編列經費預算，在鎮民代表會的大力支持下，今年初依法辦理招標順利招商、3月建置完成，每組月租僅需1700元，相較龐大建置費用及後續維修經費，能為市民省下不少公帑。

(中國時報)

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