又傳鯨豚擱淺 偽虎鯨陳屍七股

2018年04月12日 01:21 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

又傳鯨豚擱淺死亡！台南市七股區網子寮汕海灘11日赫見一隻擱淺死亡鯨豚，經成大海洋生物及鯨豚研究中心教授王建平確認為「偽虎鯨」，被發現時已死亡約5天，屍體發臭腐爛，難以判讀死因，須待進一步解剖以釐清。

上周彰化、台南等西部沿海接連在7天內傳出4起瓶鼻海豚擱淺死亡，短時間內同一品種海豚密集傳出死亡，遭解讀極不尋常，現又有偽虎鯨擱淺死亡，王建平說，這些鯨豚死亡是否有關聯，目前無法斷定，但，海洋生態頻頻發出警訊，卻已是不爭事實。

他說，上周運回台南的瓶鼻海豚因死亡多時難以判讀死因，經過解剖發現，胃部仍殘留有魚，顯示這些瓶鼻海豚生前仍能正常進食，不像之前擱淺的鯨豚，肇因吃進太多塑膠袋等垃圾，導致難以進食而活活餓死，至於真正死因為何，尚不得而知。

昨天在七股發現的偽虎鯨為雄性、身長約3.5公尺，因體積太大無法立即搬運離開現場，先由海巡人員協助拖離海域，預計今天再將這頭偽虎鯨載回市區解剖。

台南市生態保育學會理事長邱仁武說，去年4月19日曾有釣客搭膠筏在七股區國聖港燈塔外沿海，看到近百隻偽虎鯨成群出現，去年5月20日在北門區王爺港汕海灘也出現一隻擱淺死亡的「偽虎鯨」，時值6月8日世界海洋日即將來臨，近來卻頻傳鯨豚擱淺身亡的噩耗，呼籲民眾愛護海洋環境，讓鯨豚有生存空間。

(中國時報)