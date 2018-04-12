吳音寧適任的理由 陳景峻講不出

2018年04月12日 01:21 中國時報 陳燕珩 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

北農休市風波未歇，台北市長柯文哲11日到議會施政報告，議員徐世勳當面詢問北農總經理吳音寧「適任」的理由，柯文哲未正面回應，只說任命吳的是董事會，「我只能告訴你無法換掉她的理由」，兼任北農董事長的副市長陳景峻也說，「我舉不出來。」讓吳音寧在一旁尷尬不已。

徐世勳指出，北農鬧出休市風波後，吳音寧神隱不對外說明，還放市府鴿子未出席記者會，隔幾小時卻跟農委會一起現身，毫無職場倫理，這樣適任嗎？柯文哲說，這是危機處理能力不好，「但還是混過去了」，從這裡可看出北農股權比例的問題，農委會控制力量還是比市府大。

國民黨議員王鴻薇則質疑，韓國瑜擔任總經理時，北農端午節、中秋節發出7、8000萬獎金，吳上任後取消發放，去年北農稅後盈餘5500萬，跟往年差不多，這是因為停發獎金，根本不是真的賺錢。她還說，韓國瑜有送員工去進修，吳音寧上任後都取消了，為北農員工感到悲哀。對此，吳音寧跳針強調，有送員工去海洋大學和淡江大學，遭王鴻薇反批，「那是韓國瑜時代延續下來的。」她要求吳主動請辭，否則柯文哲每跟她同框一次，選票大概就少8000票。

民進黨議員王世堅昨質詢指出，世大運結束半年，該檢討的還沒檢討完，市府竟忙著規畫8月舉辦世大運周年慶，不只辦展覽、研討會，還要重現聖火台，根本是在幫柯搭競選舞台，想用「世大運吃到飽」拚連任。

柯文哲聽聞不滿回嗆，「世大運在你的多方阻擾下還能辦成功，算是滿了不起了」。此話讓王世堅大怒，直呼「你汙衊我」，2人又在議場槓上。最後在副議長陳錦祥要求下，柯文哲向王道歉，但強調自己從來沒下過這種指示，他競選不必靠世大運，最後不忘諷刺王世堅，「監督市府跟唱衰不一樣。」

(中國時報)