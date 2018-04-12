罹癌的她 偕身障兒當志工

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中國時報
／彰化報導

不向命運低頭！60歲環保志工劉楊秀英自幼當養女，婚後還要悉心照料2名身障兒子至成年，堅強的她15年來樂當志工、分類做回收，學習付出、轉念，4年前罹患乳癌後，仍不畏命運磨難，勇敢樂觀面對。

劉楊秀英3歲那年被父母送養，養母去世後，養父另組新家庭，小小年紀除了讀書，還得當童工，肩負奉養祖母的重任；23歲婚後，她在自來水公司當臨時清潔工，與在貨運公司做工的先生育有2子。

本以為能簡樸度日，不料2子陸續被診斷出有輕度身心障礙，憶起2人中、小學時期，曾遭同學以皮帶繫頸拉扯撞牆、推落樓梯惡整的霸凌往事，仍不禁傷心哽咽。每每兒子回家哭訴，她總面露微笑、耐心安慰他們「等長大後，就不會再被欺負了」，努力抱持正面信念面對人生。

公公去世那年，她成為慈濟環保志工，除每月捐款500元，更幾乎天天往環保站報到，自家還成為回收點；責任感十足的她，去年一整年化療期間，仍不間斷在家整理回收物。

她說，比上不足、比下有餘，當志工訪視個案的日子，讓她看見更多苦難，每當鬱悶時就告訴自己「付出無所求」、「把握當下」，學會轉念、不再憂愁怨懟；不擅言辭的丈夫劉饒明9年前退休後也加入環保回收行列，現在她也常與兒子們攜手做環保、到社區助人，一家人一起當志工，共享簡單、平淡的快樂人生。

(中國時報)

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