建農舍怕違法 陳金德稱免驚

2018年04月12日 01:21 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣代理縣長陳金德2月底起巡迴12鄉鎮市「縣政開講」後，加碼對農漁業開講，被稱作「縣政開講2.0」，最終場11日在羅東鎮農會舉辦，有千人參與，鎮農會指出，農舍管理縣府與農委會不同調，擔憂最後還是農民受害，陳金德直言「免驚」，強調「絕對不會違法！」

中央行政指導 蓋在邊角

農漁業縣政開講共有11場，不包括因綠博開幕而擇期辦理的壯圍場次，昨天是「縣政開講2.0」最後一場，多達千人與會是人數最多的一場，與會民眾多針對農舍議題提問，還有老翁嘆說，興建農舍綁手綁腳，他已經77歲了，何時才能蓋間農舍？

由於農委會要求農舍要蓋在邊角，陳金德認為這是「行政指導」，政府不能強逼。羅東鎮農會總幹事吳聰杰說，縣府與農委會不同調，如果依據縣府方式蓋農舍，未來「農民會被罰嗎？」被罰是農民要負責任，還是當初說可蓋的縣府要負責任？

陳金德指出，縣府不再跟農委會爭執，大家各退一步，在農民申請蓋農舍時，縣府看配置圖後會跟農民說農委會要求蓋在邊角，同不同意由農民決定，只要不超過規定的興建範圍，縣府「都給大家准，絕對不會違法！」

挨罰算誰的？ 陳願負責

陳金德也坦言，有人對他說，代理縣長任期到12月，卸任後若農地政策改變，又該怎辦？他強調，辦法是由他簽字、縣務會議通過，縣府官員就照這規定審，「有事情都陳金德負責！」未來有哪個縣長敢改回來，議員們如果要帶頭抗議他也會跟著去。

他說，農舍興建縣府每周五都會審查，如果沒審查完「周日加班也要審。」不能讓農民申請個農舍等個半年還審不出來。

但陳金德建議，農舍不用蓋太大，「夠住就好。」也希望大家按照規矩來申請。他說，擔任代理縣長後被媒體與名嘴罵了2、3個月，但這些都已經沒關係了，如果他違法，「早就有人展開調查，要給我撤職查辦！」現在縣府的作法是要保住農民的財產，合情合理又合法。

(中國時報)