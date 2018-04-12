機車左轉專用道 增至33處

2018年04月12日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

機車待轉區過去被譏為「待撞區」，新北市交通局設置機車左轉專用道，11日再增中和中正路、建康路口一處，全市左轉專用道已增至33處，騎士不用再到待轉區，大幅降低機車直行車衝突。以中和中興路、橋和路為例，2017年交通事故比前年同期減少近4成5。

可確保路口淨空

交通局交通管制工程科長陳建成表示，這次新增的左轉專用道位於中和區中正路、建康路口，機車原本須兩段式左轉，但每日晨峰往建康路機車需求量大，待轉區不敷使用，且干擾其他方向車流續進，導致路口無法淨空，機車騎士也有未依規定於路口待轉，冒險駛入內側汽車專用左轉車道影響用路安全。

藍色路面長30米

陳建成說，機車左轉專用道啟用後，機車可於路側依燈號指示左轉進入建康路，可以有效確保路口淨空、行人安全、縮短待轉時間，降低違規情形，提升行車安全。

本次啟用的機慢車左轉專用道設置於外側車道，交通局已設置大型預告標誌及藍色彩色鋪面，並於台64高架下視線較差處，增設內照式標誌引導用路人各行其道，且實施初期尖峰時間交通局將指派義交人員指揮，確保路口通行安全與順暢。

交通局指出，新北市有超過217萬輛機車，約有4成市民每天騎機車通勤，為此市府2016年起將T字路口或Y字路口機車左轉待轉區改設約30公尺長藍色鋪面的左轉專用道，截至目前已設置33處。

交通局根據交通事故分析，左轉專用道確實有效改善事故發生率，以中和中山路與橋和路為例，2016年6月到11月共發生26件交通事故；啟用左轉專用道後，2017年同期事故只剩15件，減少件數近4成5；三重環河南路與福德南路與新店北新路與中華路也有明顯減少趨勢。

(中國時報)