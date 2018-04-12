樂托邦繳稅少 桃市議員促查

才剛舉行完畢的樂托邦音樂季，遭議員質疑有逃漏稅之嫌，不過地方稅務局表示，需要具體事證與進一步查證。（呂筱蟬攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

樂托邦音樂季爭議又一起，上周遭桃園市環保局開出多張噪音罰單後，11日遭市議員舒翠玲質疑，大型商業活動門票1張3800元起跳，卻以《文化藝術獎助條例》申請減免稅款，不僅營業稅全免，娛樂稅減半，去年申報收入2640萬元，卻只繳100萬元的稅，但根據觀光旅遊局去年宣稱湧入3萬多人，數字恐有問題，但地方稅務局長林延文認為，指稱逃漏稅要有明確事證，需要進一步查證。

地稅局稱無逃漏稅空間

舒翠玲說，動輒1張3800元的樂托邦門票，光是上網售票就賣了1萬多張，但實際報收入卻僅有2640萬元，質疑申報收入恐怕有出入，要求地方稅務局需查清楚。

林延文表示，業者賣出的每張票都必須經過地稅局驗證核對，加上線上售票、超商購票都必需開發票，根本沒有逃漏稅空間，如果需要追溯查核，則要有具體事證。

舒翠玲指出，樂托邦國際音樂季透過《文化藝術獎助條例》申請減免，娛樂稅5％減半、營業稅5％全免，就算只算1萬人進場，收入也早超過3800萬元，而現場還有販賣周邊商品與飲食，小罐的台啤單價150元、小罐的海尼根250元，這到底有沒有列入收入。

降稅磁吸活動有助觀光

林延文表示，營業稅屬國稅局權責，《文化藝術獎助條例》也是由文化部主管，地稅局是依法辦理，但查稅絕對沒有怠惰，原本桃園市娛樂稅課徵高達10％，沒有什麼大型活動，2016年調降為5％後才陸續吸引大型活動進駐，有助帶動觀光。

(中國時報)

機車左轉專用道 增至33處 四月雪綻放 快來彰投賞桐趣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。