樂托邦繳稅少 桃市議員促查

2018年04月12日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

樂托邦音樂季爭議又一起，上周遭桃園市環保局開出多張噪音罰單後，11日遭市議員舒翠玲質疑，大型商業活動門票1張3800元起跳，卻以《文化藝術獎助條例》申請減免稅款，不僅營業稅全免，娛樂稅減半，去年申報收入2640萬元，卻只繳100萬元的稅，但根據觀光旅遊局去年宣稱湧入3萬多人，數字恐有問題，但地方稅務局長林延文認為，指稱逃漏稅要有明確事證，需要進一步查證。

地稅局稱無逃漏稅空間

舒翠玲說，動輒1張3800元的樂托邦門票，光是上網售票就賣了1萬多張，但實際報收入卻僅有2640萬元，質疑申報收入恐怕有出入，要求地方稅務局需查清楚。

林延文表示，業者賣出的每張票都必須經過地稅局驗證核對，加上線上售票、超商購票都必需開發票，根本沒有逃漏稅空間，如果需要追溯查核，則要有具體事證。

舒翠玲指出，樂托邦國際音樂季透過《文化藝術獎助條例》申請減免，娛樂稅5％減半、營業稅5％全免，就算只算1萬人進場，收入也早超過3800萬元，而現場還有販賣周邊商品與飲食，小罐的台啤單價150元、小罐的海尼根250元，這到底有沒有列入收入。

降稅磁吸活動有助觀光

林延文表示，營業稅屬國稅局權責，《文化藝術獎助條例》也是由文化部主管，地稅局是依法辦理，但查稅絕對沒有怠惰，原本桃園市娛樂稅課徵高達10％，沒有什麼大型活動，2016年調降為5％後才陸續吸引大型活動進駐，有助帶動觀光。

(中國時報)