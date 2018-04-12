四月雪綻放 快來彰投賞桐趣

彰化縣客家桐花祭「八卦山油桐趣」14日起登場，縣府邀請各地民眾到彰化來賞油桐花。（謝瓊雲攝）

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中國時報
／綜合報導
南投縣為台灣地區桐花最早開的縣市之一，許多地方已見四月雪。（沈揮勝攝）

桐花綻放！南投縣、彰化縣內目前已可見到油桐花陸續綻放，「2018客家桐花祭．桐遊南投」今年有魚池鄉等4個鄉鎮市參與，活動期程即起到5月上旬；彰化縣客家桐花祭將於14日登場，為期11天的桐花祭將在9個景點辦理74場次活動，並安排免費接駁車，方便民眾賞花。

南投4鄉鎮接力 活動熱鬧

南投縣桐花祭系列活動包括14日草屯鎮「2018樂活草屯．桐花舞春風」、20日魚池鄉「客庄五城星空音樂會」、21日魚池鄉「桐舞翩翩‧星空響樂」、28日南投市「桐YOUNG踩青趣」、5月5日國姓鄉「走訪國姓客庄．輕踏五月飛雪」。

南投縣文化局長林榮森表示，目前各地客庄普遍面臨人口外移、文化衰退及產業弱化等危機，年輕人出外打拚，與各族群融合固然是好事，但母語及習俗也常因此被同化；期待透過桐花祭喚起文化意識，發展客家文創、美食、遊程與經濟。

彰化八卦山區桐花已陸續綻放，目前從彰化市東外環、日月山景農場、福田社區、芬園鄉德興社區、溪頭社區和嘉東社區，一直到員林藤山步道，都可看到山頭樹梢開滿油桐花。

彰化縣長魏明谷表示，每年約有20幾萬人次到彰化縣賞油桐花，縣府今年結合彰化市、芬園鄉、花壇鄉、員林市和社區，向客委會爭取經費辦理客家桐花祭活動，文化局也規畫1日遊、2日遊行程，希望以旅遊觀光行銷彰化，延長遊客停留的時間。

彰化推賞花專車 免費接駁

為免假日遊客塞爆，縣府呼籲民眾多搭乘大眾交通工具前往，除6911、6924兩路公車，4月21至22日、28至29日在彰化火車站，5月6日在員林火車站，都有免費接駁車停靠沿線賞桐花景點，歡迎多加利用。

(中國時報)

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