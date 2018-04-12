傳殯葬所落腳麻豆 議員反對

台南市議員郭秀珠要求市府民政局準備興建的新式殯葬所不要落腳麻豆區。（洪榮志攝）

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中國時報
／綜合報導

台南市政府民政局準備在台南市的中部地區興建新式殯葬管理所，議員郭秀珠11日市政總質詢時，當面對民政局長陳宗彥強烈表達「拒絕設在麻豆」的立場。儘管陳宗彥答詢指稱地點還在評估，也會朝五星級飯店式興建，但郭秀珠仍強調，請不要考慮納入麻豆區。

鄰近住戶人口多

昨天郭秀珠進行市政總質詢時，點名詢問民政局長陳宗彥說，民政局有意在麻豆區港仔尾里興建的四合一殯葬管理所，除了鄰近上千住戶外，附近還有台南小城及真理大學，也有生態園區，為何偏偏要選擇此一地點？

陳宗彥表示，台南市溪南有南區殯儀館及火化場，溪北鹽水、新營、柳營也有相關設施，只有中部地區沒有殯葬設施，民眾往往必須老遠跑到溪北或南區，十分不便，因此有意在中部地區興建新式殯葬所，目前地點正在評估中，麻豆只是其中之一，一定會將當地民眾的意見納入考量。

飯店式規畫不擾民

陳宗彥還指出，新式的殯葬所不僅納入殯儀館、火化場，還有專用的棺木與家屬通道，未來遺體從醫院或住家送到新的殯葬所後，將一貫作業處理，不致於出現傳統送葬隊伍擾民的現象。

同時，新式的殯葬所的外觀也將朝五星級飯店式規畫，新式火化爐更不會造成空氣汙染，不會再有陰森森的感覺，絕對可以徹底改變民眾對老舊殯葬所的負面印象；加上台南市人口老化嚴重，現在不積極推動興建新式殯葬所，未來一定會後悔。

不過，針對陳宗彥的說明，郭秀珠仍強調，麻豆區不需要飯店式的四合一殯葬所，此事當地居民也都非常關切，希望市府能夠重視，否則不惜流血抗爭。

最後，台南市代理市長李孟諺裁示，會請民政局將地方意見納入考量。

(中國時報)

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