傳殯葬所落腳麻豆 議員反對

2018年04月12日 04:11 中國時報 洪榮志 ／綜合報導 ／綜合報導

台南市政府民政局準備在台南市的中部地區興建新式殯葬管理所，議員郭秀珠11日市政總質詢時，當面對民政局長陳宗彥強烈表達「拒絕設在麻豆」的立場。儘管陳宗彥答詢指稱地點還在評估，也會朝五星級飯店式興建，但郭秀珠仍強調，請不要考慮納入麻豆區。

鄰近住戶人口多

昨天郭秀珠進行市政總質詢時，點名詢問民政局長陳宗彥說，民政局有意在麻豆區港仔尾里興建的四合一殯葬管理所，除了鄰近上千住戶外，附近還有台南小城及真理大學，也有生態園區，為何偏偏要選擇此一地點？

陳宗彥表示，台南市溪南有南區殯儀館及火化場，溪北鹽水、新營、柳營也有相關設施，只有中部地區沒有殯葬設施，民眾往往必須老遠跑到溪北或南區，十分不便，因此有意在中部地區興建新式殯葬所，目前地點正在評估中，麻豆只是其中之一，一定會將當地民眾的意見納入考量。

飯店式規畫不擾民

陳宗彥還指出，新式的殯葬所不僅納入殯儀館、火化場，還有專用的棺木與家屬通道，未來遺體從醫院或住家送到新的殯葬所後，將一貫作業處理，不致於出現傳統送葬隊伍擾民的現象。

同時，新式的殯葬所的外觀也將朝五星級飯店式規畫，新式火化爐更不會造成空氣汙染，不會再有陰森森的感覺，絕對可以徹底改變民眾對老舊殯葬所的負面印象；加上台南市人口老化嚴重，現在不積極推動興建新式殯葬所，未來一定會後悔。

不過，針對陳宗彥的說明，郭秀珠仍強調，麻豆區不需要飯店式的四合一殯葬所，此事當地居民也都非常關切，希望市府能夠重視，否則不惜流血抗爭。

最後，台南市代理市長李孟諺裁示，會請民政局將地方意見納入考量。

(中國時報)