部落反對整治山溝 工程喊停

2018年04月12日 01:22 中國時報 黃力勉 ／台東報導 ／台東報導

「山溝不要水泥化！」農委會水土保持局台東分局要在長濱鄉永福社區的山溝進行整治工程，地方民眾發現後群情激憤，全社區民眾幾乎都連署反對，水保局也釋出善意強調地方反對工程就不做，讓野溪整治工程創下少見的停工案例。

新地主焚毀山溝植物

為了治山防洪，野溪、溪流成為水保單位整治的首要對象，但溪流水泥化後確實能治山防洪嗎？民間團體進行野溪調查，發現水泥化的溪流少了大岩石，缺乏躲藏空間，魚類無法洄游，對溪流生態是一大浩劫，加上整治後的溪流平整，水的流速反而加快，對下游的衝擊反而更大。

永福社區發展協會理事長蔡利木表示，山溝原本綠意盎然，竹子、黃藤、月桃等植物多元，也是地方民眾採集的重要區域，但山溝旁的土地易主後，地主雇工大肆砍伐、焚燒山溝植物，並陳情要興建擋土牆。

他強調，地主砍伐植物並未知會，陳情整治山溝，大家也不知情，直到上個月水保局即將動工，舉辦說明會，才知道山溝要被整治，居民與山溝相處百年相安無事，不解為何要進行工程。

蔡利木強調，部落民眾知道趁著清明連假期間展開連署，幾乎所有的民眾都反對山溝整治工程，滿滿的8大張名單、共379位居民全都簽名，因為這次工程讓部落大團結。

永福社區要注意防災

水保局台東分局秘書林志賢表示，山溝經過現勘後，發現確實有沖蝕的情況，且山溝越刮越深，最後邊坡就會崩塌，因此才會設計蝕溝控制工程，減緩向下侵蝕的速度保護邊坡，並非要興築擋土牆。

他強調，社區反對工程將停工，並委由鄉公所與社區協調，如果社區確認不做，工程將會終止，但社區應做好自主防災，下大雨隨時注意山溝水位避免釀災。

(中國時報)