鬥陣代言 抱抱熊尬熊讚

花蓮縣卓溪鄉公所推出名為mihu及misang，兩頭合抱的熊，稱為「抱抱熊」來推展觀光。（楊漢聲攝）

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中國時報
／花蓮報導
花蓮縣玉里鎮公所推出台灣黑熊熊讚的稻田彩繪，引起廣大迴響。（玉里鎮公所提供）

花蓮縣玉里鎮力推台灣黑熊意象，成功打響「熊讚」名號，黑熊族群數量最多的卓溪鄉公所不讓熊讚專美於前，推出「抱抱熊」應戰，兩鄉鎮都盼望在台灣黑熊加持下，成功推動地區觀光及產業發展。

玉里鎮長龔文俊與卓溪鄉長呂必賢11日共同出席龍鳳甲運銷合作社會員暨農民節大會，2人致詞時都同時提到台灣黑熊，2鄉鎮各推出以台灣黑熊為意象的公仔及圖案，共同為花蓮南區的農特產品進行代言。

龔文俊致詞時，提到玉里鎮公所跟卓溪鄉借用台灣黑熊，推廣觀光初步見到成效，黑熊的出生地就在卓溪，玉里鎮跟卓溪鄉比鄰而居，2個鄉鎮是最好的夥伴，未來要讓熊讚擔任宣傳大使進一步推廣南區農特產品，讓南區所有農民都能得到益處。

卓溪鄉公所也不落人後，推出屬於自己卓溪的「抱抱熊」 ，呂必賢表示，卓溪鄉所在的玉山國家公園山區，是布農族傳統領域，也是全台灣台灣黑熊出沒最密集的地區，台灣黑熊是布農族的朋友，卓溪鄉是正港「有熊國」，由兩頭可愛的熊合抱組成的抱抱熊，一隻成為mihu，一隻則是misang，兩頭合抱的熊，造型與國內其他黑熊吉祥物有極大區隔，且兩隻合抱，傳達了卓溪作為友愛環境、友愛族群的理念。

另外，呂必賢也說，未來卓溪鄉將增加展出布農族與黑熊的夥伴文化等相關內容，表達布農族對於黑熊的保護，鄉公所也會尋求與玉山國家公園合作，在玉管處南安遊客中心附近成立「黑熊市集」。

(中國時報)

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