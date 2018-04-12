友善雙輪族 新北改善標線更好行

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中國時報
／新北報導

機車路權一直未獲重視，從待轉區到禁行機車等限制，成為機車族最痛恨的路上標線，新北市交通局近年從設定左轉專用道，甚至在2車道道路取消內側禁行機車規定，不僅讓道路更友善，事故更是明顯降低。

交通局指出，新北市有許多路段僅2線道，內側禁行機車，外側又有公車密集停靠、還有汽車臨停，經常造成機車閃避常發生危險，經過多次討論，只要2車道的道路行駛車速不會過快、內側無左轉車道等條件符合，就會檢討是否開放內側行駛機車。

包括三重重新路、新莊中正路、板橋中永和的中山路、中和橋和路以及淡水民權路都已取消內側車道禁行機車規定，永和中山路還把3線道改為2線道，路寬加大，讓機車族更有感，截至目前已取消39處內側禁行機車標線。

除機車族，交通局近來更推出兩款LED行穿線，分別設置在新店區新店路捷運新店站前往碧潭風景區方向、板橋區新府路市民廣場停車場出口處，增強行人在夜間通行標線時的能見度。

交通局表示，捷運新店站通往碧潭風景區方向的行穿線，因靠近公車新店轉運站，但流量未達設置號誌管制標準無號誌運作，為加強行人在夜間前往碧潭風景區的用路安全，首推在行穿線前後端設置LED條燈警示夜間車輛。

市民廣場停車場出口處，也設置感應式LED地燈，在車輛出場時感應亮燈，提醒駕駛人減速。

(中國時報)

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