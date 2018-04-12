嘉義市鞦韆節 廟方要求正名

2018年04月12日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市鞦韆節將於21日登場，11日市長涂醒哲廣邀高手來挑戰高空盪鞦韆，文化局公告此活動為「下路頭玄天上帝廟幌韆鞦」，廟方要求正名為「下路頭玄天上帝廟高空盪鞦韆」，文化局近期將再召開文資審議委員會討論。

文化局文化資產科指出，光路里高空盪鞦韆活動於2008年12月9日登錄為嘉義市文化資產民俗「下路頭鞦韆賽會」，2015年委託靜宜大學執行「下路頭鞦韆賽會調查研究計畫」約1年，去年11月間經嘉義市無形文化資產第6屆第1次審議委員會，決議修正名稱並公告為「下路頭玄天上帝廟幌韆鞦」。

文資科長顧美玲表示，審議委員會根據調研結果，認為「下路頭鞦韆賽會」是文化活動，「下路頭玄天上帝廟幌韆鞦」能彰顯信仰文化的特色，「幌韆鞦」是台語說法，但廟方不認同，該局11日舉辦說明會，蒐集民意，近期再召開審議委員會討論。

擔任廟祕書委員的光路里長林昇賢表示，高空盪鞦韆流傳自清朝康熙年間，原本逢閏年3年辦1次，2008年為促進地方觀光，改為年年舉辦，「下路頭」是舊地號名，涵蓋現今紅瓦、福民、湖內、獅子等數里，地域廣大，「下路頭玄天上帝廟高空盪鞦韆」大家耳熟能詳，且更具歷史意義及價值，廟方希望文化局正名。

今年嘉義市鞦韆節訂本月21日上午8時在武當山下路頭玄天上帝廟舉行，分為單人組和雙人組，再依年齡分為少年組、青年組、中年組，即日起報名，涂醒哲市長11日揹玄天上帝神尊，站上高空鞦韆板，撒招財錢母，廣邀各方好手來嘉挑戰。

(中國時報)