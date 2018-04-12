嘉義市鞦韆節 廟方要求正名

嘉義市長涂醒哲站在高空鞦韆上撒招財錢母。（廖素慧攝）

友善列印
中國時報
／嘉市報導

嘉義市鞦韆節將於21日登場，11日市長涂醒哲廣邀高手來挑戰高空盪鞦韆，文化局公告此活動為「下路頭玄天上帝廟幌韆鞦」，廟方要求正名為「下路頭玄天上帝廟高空盪鞦韆」，文化局近期將再召開文資審議委員會討論。

文化局文化資產科指出，光路里高空盪鞦韆活動於2008年12月9日登錄為嘉義市文化資產民俗「下路頭鞦韆賽會」，2015年委託靜宜大學執行「下路頭鞦韆賽會調查研究計畫」約1年，去年11月間經嘉義市無形文化資產第6屆第1次審議委員會，決議修正名稱並公告為「下路頭玄天上帝廟幌韆鞦」。

文資科長顧美玲表示，審議委員會根據調研結果，認為「下路頭鞦韆賽會」是文化活動，「下路頭玄天上帝廟幌韆鞦」能彰顯信仰文化的特色，「幌韆鞦」是台語說法，但廟方不認同，該局11日舉辦說明會，蒐集民意，近期再召開審議委員會討論。

擔任廟祕書委員的光路里長林昇賢表示，高空盪鞦韆流傳自清朝康熙年間，原本逢閏年3年辦1次，2008年為促進地方觀光，改為年年舉辦，「下路頭」是舊地號名，涵蓋現今紅瓦、福民、湖內、獅子等數里，地域廣大，「下路頭玄天上帝廟高空盪鞦韆」大家耳熟能詳，且更具歷史意義及價值，廟方希望文化局正名。

今年嘉義市鞦韆節訂本月21日上午8時在武當山下路頭玄天上帝廟舉行，分為單人組和雙人組，再依年齡分為少年組、青年組、中年組，即日起報名，涂醒哲市長11日揹玄天上帝神尊，站上高空鞦韆板，撒招財錢母，廣邀各方好手來嘉挑戰。

(中國時報)

台電變壓器故障 潭子16戶電器毀… 張正傑音樂會 輪椅族有耳福了

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。