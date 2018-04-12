張正傑音樂會 輪椅族有耳福了

2018年04月12日 01:22 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄捷運美麗島站光之穹頂14日下午3時將舉辦大提琴家張正傑的輪椅族公益音樂會，活動連續第4年舉辦，為讓輪椅族有好的藝文品質，詼諧風趣的張正傑說，不少場地單位把他視為「頭痛人物」，但他很樂意成為「黑名單」。

高雄三山脊損重建協會理事長周欣誼說，因為有張老師爭取，兩廳院音樂廳輪椅席從4席增為12席、戲劇院從5席增為11席。她感謝張正傑盡心盡力、說到做到，讓輪椅族也可以像平常人一樣，在欣賞藝文時獲得應有的尊重。

張正傑說，他偶然的機會認識輪椅族，卻發現觀眾席對他們不是那麼友善。後來在台北中山堂為輪椅族舉辦音樂會，當時2部電梯要讓上百名輪椅族使用，光進場就要花1個半小時，有了台北舉辦經驗，他希望也能在高雄辦成。

他回憶，當初找上中鋼集團幫忙時，對方推薦在捷運車站，他還想說有沒有搞錯，事後真得謝謝高捷公司，提供光之穹頂這麼好的場地，而除了企業大力幫忙，他也感謝協助的志工，讓整場活動可以順利完成。

張正傑笑說，他現在每到一個場地都會數數看有幾個輪椅席，對於即將啟用的衛武營國家藝文中心，他也會持續關注輪椅席夠不夠，這次音樂會他將與台灣單簧管第一把交椅陳威稜互相PK，將戰到只剩1條弦、1根管子。

(中國時報)