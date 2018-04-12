嘉縣打造蔗埕文化園區 民代憂效益

2018年04月12日 04:11 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉縣議員林沐惠、林秀琴及林緗亭等人，關心蔗埕文化園區再發展計畫，質疑縣府虛擲公帑，花費上億元承租蒜頭糖廠東西倉庫群，倘若招商不順，恐將淪為蚊子館。縣府綜合規畫處長李明岳回應，該案自2015年起執行，期間向中央部會約7個單位申請經費補助，是一延續性公共建設計畫，強調「若無政治干預，肯定能達預期目標」。

林沐惠指出，縣府自今年起每年將花費893萬元，向台糖公司承租蒜頭糖廠東西倉庫群，租期長達20年，且須透過委外經營方式進行開發，難以想見其經濟效益為何，認為應把錢花在刀口上；林秀琴補充說明，「蔗埕冰樂園」需投入7000萬元進行整修工程，但目前卻連經營主體性都看不出來，要求縣府應審慎評估。

李明岳以嘉義文化創意園區為例，租期也是20年起跳，此舉較能確保土地使用權，避免因故臨時強制收回情形，同時提升廠商進駐信心。至於「蔗埕冰樂園」計畫則為前瞻計畫之一，中央已核定7000萬元經費，其中縣府自籌款為1500萬元，正好可轉抵台糖公司租金，縣府並無額外支出。

李明岳進一步說明，當初送審「蔗埕冰樂園」計畫，中央部會「一毛不砍」，表示備受肯定。縣府推動蒜頭糖廠活化再利用，包含東側倉庫周邊景觀改造、日式宿舍區修復、建置諸羅觀日橋延伸至故宮南院，及糖廠五分車延駛至高鐵嘉義站等工程，期未來成為嘉縣旅遊新亮點。

(中國時報)