深澳坑路 停車一位難求

2018年04月12日 01:22 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市地狹人稠，停車位一位難求，信義區深澳坑路沿線更是布滿紅線，加上取締違停嚴厲，檢舉達人也頻頻出沒，造成民眾在停車時相當不便，抱怨連連，市議員韓良圻接獲陳情後前往會勘，建議交旅處將道路邊線偏移，尋找適宜路段取消紅線，交旅處對此則回應，正在研議中。

韓良圻表示，基隆市一直以來停車空間都非常不足，深澳坑路竟然全線都被畫為紅線，居民都找不到停車位，造成生活不方便，所以建議交旅處，在安全的範圍下，釋出較多的停車空間，把路幅加寬或將部分路段改為黃線，讓居民在晚間也可以停車。

「很多住戶都在抱怨！」孝賢里長陳光耀不滿說，晚上把車停放在路邊，根本無法安心入眠，經常在深夜時段還被檢舉告發，隨即被警方開單取締，現在深澳坑路的住戶已經愈來愈多，停車位卻愈來愈少，市府必須想辦法解決。

孝深里長陳茂松也說，希望市府研究一下，讓部分路段在不影響交通的情況下，將紅線改為黃線，增加停車空間。

交旅處交通工程科長顏黃暉回應，畫設紅線的路段是因路幅寬度不足，所以維持紅線，至於路幅寬度足夠的路段，原本就沒有畫設紅線，民眾可以停車，所以基本上還是「維持現狀」。韓良圻對此指出，經會勘後，仍期許將紅線路段路幅加寬、重鋪馬路，交旅處則說，正在研議中。

(中國時報)