響應血友病日 亞東醫院披紅衣

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中國時報
／新北報導

位在板橋南雅南路的亞東醫院，10日晚間突然披上紅色的外衣，引起路人駐足抬頭觀看。亞東醫院為呼應4月17日世界血友病日，歷經2個月時間籌備，將代表血友病的紅色，透過光雕藝術渲染在醫院外牆，象徵對血友病友的關懷與支持。

為紀念世界血友病聯盟發起人加拿大Mr. Frank Schnabel對血友病的貢獻，並讓一般民眾對血友病擁有正確的認知，自1989年起，特別將他的生日4月17日定為「世界血友病日」，每年的這天聯盟都會舉辦活動，喚醒各國對血友病的重視。

亞東醫院表示，紅光環射的醫院外牆象徵著為血友病友加油打氣，4月17日起，在世界血友病聯盟網站上就可看到這個難得的畫面，透過此方式，讓台灣醫療再次躍上國際舞台，宣告台灣和亞東醫院與世界接軌。

亞東醫院腫瘤科暨血液科主任林世強表示，亞東醫院血友病中心是新北市唯一設有血友病中心的醫學中心，期許可以為血友病提供最好的照護，透過共享知識，也可以增進醫療人員及病友相互了解。

林世強說，不管是平時出血治療或關節開刀及復健，甚至在病患及照護者的心靈健康層面，都是亞東血友病中心努力的方向，讓台灣血友病照護水準也跟點燈活動一樣，一起躍上國際舞台。

內科部主任彭渝森表示，今年世界血友病聯盟的主題為「共享知識，讓彼此更茁壯」。亞東醫院於9日至13日在大廳裝設血友病知識牆，幫助大家更加了解血友病，也希望病友能和疾病和平相處。

(中國時報)

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