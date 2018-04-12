桃連區擴大優先免試入學

2018年04月12日 04:11 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市教育局今年擴大優先免試入學方案，桃連區今年在入學基本分配名額與去年度相同的基礎下，增額分配額由11.25％的比率提高到11.6％，包括內壢高中從南區改為全區增加29個名額，大溪高中增加10個名額，新屋高中增加4個名額，中壢家商商館群增加67個名額，光啟高中增加27個名額，希望能讓更多學生選擇就近入學。

教育局表示，桃園市今年約會有2萬3857名國中畢業生，高中職招生名額則預估有2萬5286名，桃園市教育局11日宣布擴大優先免試入學方案，將調高公私立高中職的增額分配名額，鼓勵學生就近入學。

教育局指出，桃連區今年在入學基本分配名額與去年度相同的基礎下，增額分配額由11.25％的比率提高到11.6％，免試入學名額總數將提升到2597人，然而由於少子化影響，畢業生人數減少，雖然配額比例比去年提升，人數卻會還是比去年2667人少70人。

教育局表示，此波調升包括內壢高中從南區（中壢區、平鎮區、楊梅區、龍潭區、觀音區與新屋區）改為全區，共增加29個名額，大溪高中將在大溪、復興、八德、龍潭區各國中每校分配1個名額，共增加10個名額，新屋高中會在新屋區提供各國中1名額，共增加4個名額，中壢家商（商館群）增加67個名額，光啟高中則是提供北區（桃園、大溪、復興、八德、龜山、蘆竹與大園）各公立國中每校1個名額，共增加27個名額。

(中國時報)