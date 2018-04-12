桃連區擴大優先免試入學

友善列印
中國時報
／桃園報導

桃園市教育局今年擴大優先免試入學方案，桃連區今年在入學基本分配名額與去年度相同的基礎下，增額分配額由11.25％的比率提高到11.6％，包括內壢高中從南區改為全區增加29個名額，大溪高中增加10個名額，新屋高中增加4個名額，中壢家商商館群增加67個名額，光啟高中增加27個名額，希望能讓更多學生選擇就近入學。

教育局表示，桃園市今年約會有2萬3857名國中畢業生，高中職招生名額則預估有2萬5286名，桃園市教育局11日宣布擴大優先免試入學方案，將調高公私立高中職的增額分配名額，鼓勵學生就近入學。

教育局指出，桃連區今年在入學基本分配名額與去年度相同的基礎下，增額分配額由11.25％的比率提高到11.6％，免試入學名額總數將提升到2597人，然而由於少子化影響，畢業生人數減少，雖然配額比例比去年提升，人數卻會還是比去年2667人少70人。

教育局表示，此波調升包括內壢高中從南區（中壢區、平鎮區、楊梅區、龍潭區、觀音區與新屋區）改為全區，共增加29個名額，大溪高中將在大溪、復興、八德、龍潭區各國中每校分配1個名額，共增加10個名額，新屋高中會在新屋區提供各國中1名額，共增加4個名額，中壢家商（商館群）增加67個名額，光啟高中則是提供北區（桃園、大溪、復興、八德、龜山、蘆竹與大園）各公立國中每校1個名額，共增加27個名額。

(中國時報)

響應血友病日 亞東醫院披紅衣 地方掃描－詐騙集團取卡通外號 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。