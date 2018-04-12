創舉 虎尾就業中心進駐虎科大

2018年04月12日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

勞動部11日與虎尾科技大學（簡稱虎科大）聯合辦理「2018虎虎生風實習就業博覽會」，同時舉行虎尾就業中心揭牌儀式，寫下就業中心進駐校園先例，雙方宣示未來將透過資源共享，讓就業服務及職業訓練無縫接軌，為雲林留住在地專業人才。

位於虎科大校園內的虎尾就業中心11日上午10點正式啟用，由勞動力發展署署長黃秋桂、雲林縣副縣長丁彥哲、虎科大校長覺文郁等人共同主持，近百家廠商設攤徵才，平均月薪30K、最高上看70K，吸引許多畢業生及在校生前來尋寶。

黃秋桂表示，缺工缺人才就應對症下藥，虎尾就業中心從北港鎮搬遷至虎科大已試營運2年，不僅設立職業訓練場、開設產學訓專班，也幫助求職民眾職涯探索，縮短尋職時間及距離，就業中心進駐校園服務更是全國首創。

「工作在地找！」雲林縣副縣長丁彥哲特別提出近3年勞參數據，在地勞動人口已從2013年的34萬8000人微幅提升至35萬9000人，感謝勞動部及各大專院校在畢業前夕積極辦理就業媒合，企業大廠也陸續到雲林設廠釋出職缺，讓雲林子弟可以回家找頭路。

覺文郁指出，虎科大肩負培育人才的社會責任，近年來加強與產業界合作，學子畢業後不用煩惱沒工作。求職民眾如有職能進修需求也可就近培訓，配合企業打造「客製化」課程，讓各界資源達到最大效益。

(中國時報)