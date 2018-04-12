台東舞夢砂城 揚威世界肚皮舞賽

「舞夢砂城」團長曾淑羚在台東推展肚皮舞不餘遺力，國際間已享有名號。 （莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

由曾淑羚領軍的台東傑出演藝團隊「舞夢砂城」，參加世界舞蹈總會（IDO）在台北舉辦的「世界肚皮舞大賽」，參賽的9名選手，從國小兒童到45歲以上的媽媽，共拿下4座冠軍，將台東的異國舞蹈之美，被世界看見。

在台東深耕異國舞蹈的「舞夢砂城國際藝術舞團」，日前由團長曾淑羚領軍，到台北參加IDO世界舞蹈總會舉辦的「世界肚皮舞大賽」，與來自中國大陸、香港、韓國、日本、澳洲、俄羅斯等各國好手同台較勁，勇奪4座冠軍、5亞軍、2季軍。

拿下冠軍的分別是東海國小涂凱淇、徐瓏軒在「阿拉伯民俗團體組」、卑南國小余光希「阿拉伯民俗個人組」、霧鹿國小主任余文君「成人個人I組」、陳憶嵐「成人個人II組」等4項冠軍；另外，團裡唯一的男舞者曾宥華，擺脫外界「跳舞很娘」的異樣眼光，學舞4個月，就以陽剛的舞藝獲得「成人個人II組」亞軍。

投入肚皮舞近10年的曾淑羚，愛上肚皮舞後專程到台北學舞，在台東大學碩士論文就是以「身心動作教育融入肚皮舞教學之行動研究」為主題，有感於台東宛如國際舞蹈沙漠，於2011年創立「舞夢砂城」舞團，近幾年不僅在台東發光發熱，還紅到國際舞台。

曾淑羚目前已經是國際級的評體，她說，希望把團員訓練成全能的舞者，以豐富多元的舞蹈，提升家鄉台東在國際的能見度。

(中國時報)

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