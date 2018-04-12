擅入奇萊山 失聯16天待協尋

2018年04月12日 01:22 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

黑色奇萊傳失聯！高雄市47歲男子蔡東耀上月26日獨自攀登奇萊主峰，失聯7天後家屬不見蔡男歸來，警消獲報入山展開搜索，但因蔡男未依規定申請入山，搜救一周以來有如大海撈針，警消放棄搜救並對外公布蔡男資訊，呼籲山友與民眾協助搜尋。

花蓮縣消防局2日接獲報案，依據失聯者的蔡姓家屬指出，蔡男3月26日攀登奇萊主山，原預定3月29日返程回家，但在翌日27日於奇萊山屋往奇萊主山路線後即失去聯絡，警消組成11名搜救隊展開搜尋，在奇萊登山口停車場發現蔡男的車輛。

警消針對蔡男可能摔落的碎石坡、斷崖及易走失的森林擴大加強搜索，範圍擴及奇萊主峰延伸至卡羅樓山、奇萊北峰延伸至磐石山東坡池，搜救以來警消動員97人次、直升機空偵5架次，但搜救人員多日在山區搜索仍一無所獲。

花蓮縣消防局長林文瑞指出，蔡姓民眾獨自攀登奇萊主山，並未向相關單位申請入山，消防局並無相關登山計畫可供研判，且蔡男手機自登山前即已關機，無法進行定位，導致搜救困難度大增，搜救人員毫無頭緒，只能盡力而為。

消防局與家屬溝通後決定暫停搜救，經家屬同意對外公布蔡男基本資料，失聯的山友蔡東耀當天著深藍色羽絨衣、米色登山褲、藍色毛帽及綠色攻頂包，呼籲登山客及民眾一同協尋，若有發現相關新事證再行通報消防局重啟搜救任務。

(中國時報)