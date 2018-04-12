擅入奇萊山 失聯16天待協尋

高雄蔡姓山友獨攀奇萊山迄今失聯逾16天，家屬請求外界協尋。（許家寧翻攝）

友善列印
中國時報
／花蓮報導

黑色奇萊傳失聯！高雄市47歲男子蔡東耀上月26日獨自攀登奇萊主峰，失聯7天後家屬不見蔡男歸來，警消獲報入山展開搜索，但因蔡男未依規定申請入山，搜救一周以來有如大海撈針，警消放棄搜救並對外公布蔡男資訊，呼籲山友與民眾協助搜尋。

花蓮縣消防局2日接獲報案，依據失聯者的蔡姓家屬指出，蔡男3月26日攀登奇萊主山，原預定3月29日返程回家，但在翌日27日於奇萊山屋往奇萊主山路線後即失去聯絡，警消組成11名搜救隊展開搜尋，在奇萊登山口停車場發現蔡男的車輛。

警消針對蔡男可能摔落的碎石坡、斷崖及易走失的森林擴大加強搜索，範圍擴及奇萊主峰延伸至卡羅樓山、奇萊北峰延伸至磐石山東坡池，搜救以來警消動員97人次、直升機空偵5架次，但搜救人員多日在山區搜索仍一無所獲。

花蓮縣消防局長林文瑞指出，蔡姓民眾獨自攀登奇萊主山，並未向相關單位申請入山，消防局並無相關登山計畫可供研判，且蔡男手機自登山前即已關機，無法進行定位，導致搜救困難度大增，搜救人員毫無頭緒，只能盡力而為。

消防局與家屬溝通後決定暫停搜救，經家屬同意對外公布蔡男基本資料，失聯的山友蔡東耀當天著深藍色羽絨衣、米色登山褲、藍色毛帽及綠色攻頂包，呼籲登山客及民眾一同協尋，若有發現相關新事證再行通報消防局重啟搜救任務。

(中國時報)

台東舞夢砂城 揚威世界肚皮舞賽 民進黨民調 侯友宜笑僅供參考

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。