民進黨民調 侯友宜笑僅供參考

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中國時報
／新北報導

代表國民黨出征新北市長寶座的侯友宜，11日前往八里會勘，被問及對於周玉蔻前晚在臉書PO出民進黨內部民調，透露前行政院長蘇貞昌民調僅落後他0.1個百分點，侯聽聞後先是微笑，並表示：「民調僅供參考啦，不過國民黨做的民調，似乎與民進黨做的差距很大哩」。

國民黨初選前夕，民進黨就曾拋出內部民調，指侯友宜贏過蘇貞昌、游錫堃超過20％，當時侯友宜稱這是民進黨選戰策略，對手「先將你捧高，之後再來殺你」。結果初選剛結束，周玉蔻隨即在臉書貼出另份民調，上頭竟顯示侯蘇兩人的民調僅差距0.1個百分點，也印證侯友宜的「捧高再來殺」之說。

對此侯友宜指出民調「只是參考而已」，但他也透露，國民黨內也針對他與蘇貞昌兩人間進行民調，但數據似乎與民進黨版本「差距很大」；侯友宜解釋，現在做比說還重要，每天都關心民調實際上對市政沒有多大效用，還是勤走基層，了解民眾的心聲「卡贏」。

侯友宜昨前往八里文化公園會勘，同時拿出民眾在臉書上的建議，指公園內的小山陡側可做溜滑梯、緩坡則設計成滑草場，他認為民眾的市政建議很棒，他會努力爭取共融遊具落腳此處。

侯友宜也在會勘淡海輕軌工程時表示，三環三線必須要實現，才能改變城市風貌，而淡海輕軌預計在今年底通車，盼望完工後能，能讓當地居民享有一個完整的交通運輸，同時帶動在地觀光。

(中國時報)

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