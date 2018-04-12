舊港橋下荒地 蛻變舒壓綠地

舊港高灘地過去雜草叢生，活化程度有限，平日人煙不多，市長林智堅（右二）深知市民需要綠地空間，決定充分利用頭前溪沿岸空間，打造新竹左岸草原區域新水岸。（徐養齡攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市延伸「新竹左岸」工程，經成功爭取經濟部水利署補助經費配合市款共2000萬元，將在舊港橋下新闢占地2.8公頃的草原區，要讓雜亂空間改頭換面，成為結合生態與休閒的舒壓綠帶。

舊港高灘地過去雜草叢生，活化程度有限，平日人煙不多，市長林智堅深知市民需要綠地空間，決定充分利用頭前溪沿岸空間，打造新竹左岸草原區域新水岸。

林智堅11日赴舊港橋下舉行開工儀式，由設計總監潘一如說明工程計畫。林智堅表示，頭前溪是新竹的母親河，營造微笑水岸是他施政重點之一，此計畫將串聯新竹左岸、漁人碼頭、十七公里海岸線。

環保局長江盛任說明，整頓工程將秉持生態優先、景觀型塑及好維管3大原則來規畫新竹左岸，將過去雜草叢生、被外來種侵襲的區域重新盤整，打造成特色草原，透過好維管、低人工化設計，讓整體景觀自然型成一個永續發展的生態。

他說，舊港高灘地景觀改善工程完工後，除成為兼具休閒遊憩及改善空氣品質之優質場所之外，還可營造近海河口之高灘地自然景致，讓民眾同時體驗多元的水岸環境及高灘地多樣豐富的生態棲地環境。

此外，工程將新設有彎度變化的自行車道，並鋪設舒適草地與人行舖面，沿途欣賞海岸、草原等景觀，擺脫單調景色，未來民眾從舊港橋下之頭前溪高灘地騎乘自行車道，往西可沿著道路及堤頂騎至台15省道的竹港大橋，並串聯南寮漁港及進入西端的十七公里海岸線。

(中國時報)

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