全民科學周 遊戲中學習

2018年04月12日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

「雲林縣全民科學周」11日起在虎尾科大開跑，內容包含「全民科學日工作坊」與「科普環島列車」，邀請雲林縣30所小學、5所國中約7000名學子參與，藉由科學闖關遊戲親近科學，把科學教育向下扎根至國中小學子。

「全民科學周計畫」由雲林縣政府、虎尾高中高瞻團隊教師群、虎尾科大物理教學小組及創新自造者教育基地、國家高速網路與計算中心的科普專家共同策畫，活動中的科學實驗與教具皆經過反覆的測試修正，兼顧教育與樂趣。

11日登場的「全民科學日工作坊」，共有雲林縣國中小學生3000餘人參加動手做科學遊戲，由虎尾科大學生當關主，設計闖關活動進行科學探索與體驗，國小學童玩得興高采烈，國中生則是邊玩邊討論，在遊戲中分享心得。

縣教育處長梁恩嘉表示，雲林縣在2017年舉辦全國科展，展現科學扎根雲林決心，今年與虎尾科大合作共同推展全民科學周，將科學普及化再度推廣至基礎教育，同時藉由「科普環島列車」活動，讓彰雲嘉學生跨縣市交流。

梁恩嘉說，「科普環島列車」將於5月1日駛至雲林縣斗南站，為雲林5月份全民科學周活動揭開序幕，屆時將由虎尾科大電子系學生帶領國中小學生「做中學、玩科學」，在火車上與廣場中分別進行有趣的科學實驗。

(中國時報)