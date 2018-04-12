童玩節摔昏告縣府 檢方不起訴

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中國時報
／宜蘭報導

家住花蓮的陳姓男子去年到宜蘭國際童玩藝術節玩，卻發生意外並陷入重度昏迷，陳妻質疑主辦單位沒有在現場提供正確及完善的急救措施，控告宜蘭縣政府文化局長李志勇涉嫌業務過失重傷害，經宜蘭地檢署檢察官仔細偵辦後，認為主辦單位已善盡醫療作為，做出不起訴處分。

陳姓男子去年與友人一同到宜蘭國際童玩藝術節遊玩，不料陳某卻冒著危險想攀爬上「時空漫步遊具1號池」欄杆再跳躍至池內，失足跌落入水床並當場失去意識，經搶救後仍陷入昏迷指數3，家屬認為主辦單位文化局在事故發生後並未提供完善的急救措施，陳妻因而對李志勇提出業務過失重傷害告訴。

偵辦此案的宜蘭地檢署檢察官，經調閱現場急救紀錄並詢問相關人員後，認為童玩節活動在規畫時除已制訂妥善的醫療救護計畫，配置訓練合格的救護人員、設備，當意外發生後，園區內的醫療救護站人員也給予傷者積極醫療處置，另緊急轉送醫院救治，已善盡責任。

檢察官指出，陳某自行攀爬欄杆導致失足跌落水床，與不須在場、也未負責救護過程李志勇無關，因此難以認定李志勇涉有疏未注意的業務過失重傷害罪責，全案做出不起訴處分。

文化局副局長趙傳敏對此表示，縣府一切尊重司法，即使獲得檢方不起訴處分，但傷者及家屬如果有任何需要幫忙，縣府會全力協助。

他說，在事情發生後縣府都持續對當事人表達關心，並提供金錢等多方面的實質協助，後續也會再與保險公司討論，進一步釐清理賠相關問題。

(中國時報)

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