10度酒駕罰不怕 判關10個月

2018年04月12日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

在台北港工作的男子徐正德，2017年7月騎機車在二重疏洪道遭警攔檢，三重警方測得他吐氣所含酒精濃度達1.14毫克，新北地院以徐某先後10度酒駕毫無悔意、接受禁戒處分也無成效，將他重判10月徒刑。

判決指出，徐正德10度酒駕遭逮，其中5次的酒測值都超過1毫克，幾乎已達神智不清狀態，除了警方攔查，他也數度因爛醉自摔、傷人而落網，法界人士看到案例後都搖頭不已，認為徐某酒癮難戒。

徐姓男子2008年首次因酒駕遭逮，因屬初犯，法院僅判他罰金3萬6000元；2011年12月徐某由於喝得太醉，晚間10時許返家時撞上前方機車雙雙掛彩而被判拘役50日，但他在易科10萬元罰金後免去牢獄之災。

罰錢、受傷並未讓徐某心生警惕，2014年1月18日他酒駕返家，警方在板橋民生路攔檢發現酒測值高達1.15毫克，徐某也花了15萬元易科罰金；同年10月徐某又因爛醉自撞新北大橋護欄，這次他的酒測值更高達1.34毫克。由於徐某酒駕前科累累，檢方也不准他易科罰金免去牢獄之災。

儘管入獄但徐某並未學到教訓，2015年5月間他一早就邊騎車邊喝酒，法官直接判他7月徒刑不再給予易科罰金機會，但他又在2016年8月、10月及2017年5月、7月、9月五度酒駕落網。

高等法院審理徐某第8次酒駕案時把他送去精神鑑定，發現一再酒駕是因成癮所致、且已對酒精產生高度依賴，為此特別處分徐某在執行前應接受禁戒處分6個月。

新北地院以徐男酗酒成性有再犯之虞，日前依公共危險罪將徐男第十次酒駕犯行判10月徒刑。加上今年1月後，徐男第八、九次酒駕行為也分遭判處6月、10月徒刑，徐男短時間內無法再酒駕上路。

(中國時報)