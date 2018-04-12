僑愛「遊學」 義盛小朋友大開眼界

2018年04月12日 04:11 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

為拓展原鄉孩子視野！復興區義盛國小和大溪區僑愛國小合作，推動學生交流。全校約40人的義盛國小6年級7名學生，本周到僑愛國小進行5天4夜「遊學」。同學突然「爆增」，也讓原鄉孩子大感訝異，直呼交到許多新朋友。

義盛國小校長陳建灯表示，義盛國小位於小烏來風景區，學生人數不多，對孩子們來說，部落就是他們的世界。因此一直希望能讓孩子們到山下看看世界，也能認識更多朋友。僑愛國小校長高理忠也是泰雅族人，希望透過交流，義盛國小的孩子有所成長，自己的學生也能有文化交流。

僑愛國小老師周德賢說，日前到義盛國小進行2天1夜遊學，學生們因為不熟悉，上課時因為互瞄甚至引發衝突，但老師向孩子們講解過去原住民和漢人交往的歷史，趁機給孩子們機會教育，後來也孩子們還自己主動要提出道歉，讓他相當感動。

老師們又說，起初和義盛學生們提到，僑愛學生近千人，不少學生都露出難以置信的神情，認為是天方夜譚，因此更希望學生們能到外面看看。陳建灯說，此次7名學生分到3個班級，並和僑愛國小師生一起上課，相信孩子收穫更多。

義盛國小學生彭僅丹說，認識不少新朋友，以後也會保持聯繫。另名學生呂立夫則說，他遊學班級有27人，很訝異大家上課都很安靜。

(中國時報)