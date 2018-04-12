梅嶺賞螢季 歡螢光臨

2018年04月12日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

春夏交替是賞螢的好時機，台南楠西梅嶺更是南台灣最佳的賞螢地點。梅嶺的螢火蟲以陸生螢火蟲為主，種類約有13種，以黑翅螢數量最多，4、5月可見到滿山遍野的螢火蟲，一閃一閃有如繁星。今年的楠西梅嶺賞螢季，將於4月21日至5月6日在梅嶺伍龍殿伍龍步道登場。

楠西區公所說，楠西梅嶺賞螢季一向以「螢火蟲生態復育」、「鄉村旅遊」為主軸，落實生態保育教育、環境永續的觀念，期望藉由活動讓遊客欣賞梅嶺自然生態與景點之美，了解螢火蟲的生態與棲息環境，以實際行動維護生態。

「螢向幸福」2018台南楠西梅嶺賞螢季，21日下午4點將於梅嶺伍龍殿主會場舉辦盛大開幕式，當天有「螢向未來Opening開幕儀式」、「幸福農產品嘗」等精彩活動；在賞螢季假日的周六、周日，還有「幸福螢光‧賞螢趣」夜遊生態賞螢、「農夫市集」推廣展售梅嶺農特產等主題活動，歡迎全國民眾前來參與體驗。

楠西區公所也提醒民眾務必前往伍龍步道賞螢，為保護螢火蟲的生態，上山賞螢時請一群人使用1支照明用具，並包裹紅色玻璃紙，降低光害維護生態，也不要大聲喧嘩，不要捕捉、追趕螢火蟲，為螢火蟲維護良好的棲息環境也留給彼此一個優質的賞螢環境。

台南市玉井警分局也呼籲在賞螢季期間，伍龍殿伍龍步道與二層坪地區將進行車輛交通管制，請勿行駛露營車或其他載客車輛至賞螢區進行賞螢及露營活動。

今年賞螢季期間的假日，也設置「梅嶺資訊站」、「太山站」、「張媽媽梅子雞站」、「二層坪站」等4站接駁站點，免費接駁賞螢遊客往返梅嶺境內，從下午4點至晚上6點半，民眾可多加利用。

(中國時報)