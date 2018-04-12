2018年04月12日 04:11 中國時報 趙春山

處在中美貿易戰陰影下，大陸國家主席習近平日前在博鰲論壇上，對外界釋出了包括「大幅度放寬市場准入」、「創造更有吸引力的投資環境」、「加強知識產權保護」和「主動擴大進口」等4項加強開放力度的舉措。我們認為習的講話展現了他的「戰略定力」，而戰略定力則是源於大陸改革開放40年累積的「戰略實力」所產生的「戰略自信」。

誠如習近平所說，中國實施改革開放40年來，已使中國成為世界第2大經濟體、第1大工業國、第1大貨物貿易國和第1大外匯儲備國；國內生產總值年均增長約9.5%，對外貿易額年均增長14.5%；中國人民生活已從短缺走向充裕、從貧困走向小康。平實而論，這些成果得來不易，因為改革開放這條道路走得並不平順；從初期「姓資姓社」的爭論，到隨後「治理整頓」或「深化改革」的選擇，大陸執政當局一直處在「摸著石頭過河」的狀態；以對外開放而論，大陸內部有些人就擔心，「打開窗子後，蒼蠅蚊子都會飛進來」，使中國暴露於「資產階級自由化思想」的精神汙染之下。所幸身為大陸改革開放政策「總設計師」的鄧小平，擁有足夠的「戰略定力」去建構這場有如「革命」一般的政治工程。

習近平今天面對的困難並不比過去少，由於他身上背負「中華民族偉大復興」的歷史任務，所以他就必須擁有足夠的信心和定力，處理來自四面八方的挑戰。對習近平而言，如何營造一個有利於改革開放的外部環境，就是其中一項當務之急。回顧1978年底，中共啟動改革開放的列車時，也同步推動了中美關係正常化和改變對台策略，即從「武裝解決」轉為「和平統一」。目前，中美關係和兩岸關係都出現了不穩定的狀態。川普總統上台後，已把大陸視為「戰略競爭對手」，所謂「新圍堵政策」隱然成形，而蔡英文總統執政以來，兩岸關係則一直陷入僵局，雙方中斷了官方協商和溝通對話的管道。

最近，川普以對中巨額貿易逆差和智慧財產權為由，對大陸展開貿易制裁，外界擔心大陸是否也會採取反制手段，從而打亂了經濟全球化的步調。習近平在博鰲論壇的談話顯示，大陸未來不會採取貿易保護主義的做法，這讓與中共維持密切貿易關係的國家，如同吃下了一顆定心丸。

習近平利用這次博鰲論壇，會晤了兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長。習在簡短的會晤中不但肯定台胞台企對大陸改革開放做出的貢獻，同時也對堅定推動兩岸關係和平發展提出了一個光明的願景。但值得注意的是，習亦要求台灣工商界必須旗幟鮮明地堅持「九二共識」和反對台獨，顯示大陸拋出31項惠台措施後的對台經貿政策，將會帶有「差別對待」的「但書」。

博鰲論壇過去主要聚焦在經貿議題，大陸領導人與會的談話重點也都以經濟全球化和區域經濟整合為重點；習近平在十九大之後，以權力定於一尊的姿態在會中發表主題演講，其談話的意義就非止於經濟貿易的層面。習近平顯然要藉此凸顯中共未來在全球和地區事務上，要努力爭取扮演負責任的「領頭羊」角色。由此可見，改革開放40年後的今天，大陸已不再停留在「韜光養晦」的階段，習近平顯然已準備開始「積極有所作為」了！

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

(中國時報)