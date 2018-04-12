踩準全球經濟轉折點前進

2018年04月12日 04:11 中國時報 丁學文

上禮拜和大學室友在龍門餃子館聚會，席間我提及明明感覺才要跨入2018年，怎麼一下子就4月了？同學笑我大陸待久了節奏變快，連講話都飛快，讓大家感覺壓力山大。是的，上海的節奏讓人行色匆匆早出晚歸，台北的天空還是晴晴朗朗我行我素，但站在經濟發展的角度上，上海讓我感覺與全球接軌，那絕不是在台北悠悠晃晃時可以感受到的，也是這樣，我才感覺到今年的不容小覷，2018年正踩在全球經濟轉折點上，龍門餃子館的擺設依舊，老闆切滷味的背影也從來沒變，但我心裡清楚2018的截然不同前所未有，甚至可能讓你我措手不及。

首先，大陸十九大新版憲法的頒布，中國的政治周期和政治秩序全面進入一個新時代，只要你在大陸生活，你就能夠感覺到方方面面的監管在加緊，坑蒙拐騙容易掙錢的日子一去不復還，不管你想幹什麼勾當，都得先抬頭看看上面，沒有牌照你就是在走鋼索，新經濟及獨角獸的橫空出世，看起來想像空間巨大，但銀保監的設立及一條條新規的出台告訴我們，你再也不能利用灰色地帶為所欲為，作為全球經濟引擎的大陸驟變勢必影響全球經濟走勢。

另外，當台灣還在不停抱怨股房市不振、工作低薪之際，全球貨幣政策的大水閘已經緩緩關了起來，今年以來，紐約曼哈頓、倫敦、北京、雪梨這些城市和區域的房價全面走低。

貨幣放水時代的結束，整個世界的錢越來越少，它勢必反映在各類資產上，更別說緩緩升級的中美貿易戰，那不光是商業摩擦，背後更有著國際格局的大變化。這三個新變局看似彼此獨立，實則有其內在邏輯，整個投資的邏輯也會跟著發生重要變化，而這一切的交匯都在2018年。我們可以說前10年的泡沫盛宴終於到了結束的時候，從貨幣超級寬鬆到大收縮，首當其衝將是靠著泡沫吹大的的大陸經濟發展路徑，根據國際清算銀行（BIS）的數據，到2017年年中大陸債務已經達到了GDP的256%，這不僅超過了新興市場國家190%的整體水平，也超過了美國的250%。

眾所周知，大陸經濟的監管緊縮就是為了去槓桿，而去槓桿其實就是降低負債率，大陸必須在進入實質性的緊縮之前把槓桿降下去，否則帶來的將是系統性的金融風險。過去的大陸有一個根深柢固的剛性兌付假象，以為政府永遠會兜底，這讓負債方、擔保方及政府在大陸形成了一個隱形擔保的鏈條，這讓大家不在乎風險，敢於借錢。

加上事實證明，只要敢負債敢借錢，財富累積的速度就比別人快，這幾乎成為每個大陸人死抱的賺錢鐵律。如今，貨幣緊縮趨勢已經難以阻擋，去槓桿的後續效應對大部分習慣貨幣寬鬆的人來說，都是好久沒有過的經驗了，我們唯一能夠確定的就是我們不能再以過去的賺錢方程式看待未來的全球市場。

那我們應該怎麼辦？單以大陸為例，首先未來一段時間大陸都會呈現控制型經濟的基本面貌，強監管、緊資金。大陸已經過了你可以閉著眼睛隨便買隨便賺的時代，你還是可以投資大陸，但要投資好的團隊、好的企業、好的資產，所有靠資金吹捧起來那種量大成型的資產，你都應該避而遠之。第二就是視野要放到更廣闊的地方，方法就是對趨勢要有前瞻，要懂得更新自己的認知，比如別再以城市為單位看待大陸發展，而是按照城市群來構思規畫。城鎮化正在重塑的粵港澳灣區、杭州灣區，甚至一帶一路等意味的是產業鏈格局的重組、利益的重組、發展機會的重組。

還有隨著大陸高鐵建設的完善，勢將改變人流、商品流以及資本流，新零售將在大陸崛起，你要學會觀察人口的流向，我在專欄提過的「得三級城市者得天下」，將隨著消費群體的迭代轉移而改變，能夠讓你賺錢的將不再是你耳熟能詳的北上廣一級城市。最後，請特別注意大陸5G的發展，如果你已經對大陸支付寶、微信的深入生活感到震驚，那物聯網還將讓你瞠目結舌，因為它將從教科書裡跳進現實生活，影響大陸市場的方方面面。總而言之，我們正踩在一個周期更替的節點上，踩在全球重大變化的關鍵點上，看清方向比什麼都重要，它關係著你我未來幾年的喜怒哀樂。（作者為創投合夥人）

(中國時報)