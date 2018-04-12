川普槓中 迷途十字路口

2018年04月12日 04:11 中國時報 曾復生

大陸國家主席習近平在博鰲論壇表示，全球應建構開放型世界經濟，承諾大陸改革開放的門將越開越大，與美國總統川普主張的「美國優先」保護主義，形成強烈對比。隨後，川普推文對於習近平的開放政策表示感謝，但白宮發言人仍然強調，中國必須採取具體行動，美國才會中止對中國加徵關稅。

4月6日，川普對中方揚言加徵美國農產品關稅不滿，即刻指示貿易代表署研究增加對中國1000億美元產品加稅。北京當局強調將「聽其言，觀其行」，若美方堅持打貿易戰，中方會奉陪到底，讓美中邊談邊打的「關稅心理戰」越演越烈。4月7日，川普接受紐約電台訪問表示，他對中國發動貿易戰的決定已經給國家和選民造成痛苦，但是他不會退讓，因為「在打擊後，美國最終會變得更強大。」

不過，白宮經濟顧問庫德洛指出，對中國產品增加關稅未必會落實，而中方在祭出對美報復性關稅清單亦特別註明，實施日期將視美方執行對中方懲罰性關稅而定。觀察人士普遍認為美中貿易戰只有雙輸結果，因此中方將以承諾改善貿易行為的讓步，換取美方暫不實施懲罰性關稅。

川普對北京祭出懲罰性關稅清單，可能是川普槓中戰略第一槍，也可能是華府與北京經貿談判前，設置對美有利議題與布局協商策略。目前，華府與北京正準備展開協商談判，討論中國對美國擴大開放市場，並增加對美採購以縮減貿易赤字。但是，川普為鞏固今年11月國會與期中選舉政治盤勢，頻頻高分貝對北京「不公平貿易行為」嗆聲，並準備打「南海牌」與「台灣牌」，硬踩中方紅線與敏感神經，恐讓華府與北京陷入攤牌前緊張氛圍。

川普政府國安戰略祭出對中強硬政策，雖然獲得國防與情報單位支持，但是美國民眾、企業界、州政府與媒體卻頗有意見；同時，政府部門內長期與中國接觸合作並得利者，普遍認為川普對中強硬是搬石頭砸自己的腳。儘管白宮槓中鷹派暫時得勢，但是聯邦政府內的外交、經濟、財政、環保等部門官員，仍然對川普的槓中政策持觀望態度，因為美中長期擁有共同利益的項目既深又廣，雙方很難突然從合作轉變成對抗關係。

面對川普槓中政策正迷途在十字路口，北京需要保持戰略定力，積極與華府溝通了解川普所圖為何，並適度滿足其需求，讓中美回歸「互惠共贏」軌道；同時，還應「有理、有力、有節」化解白宮鷹派挑釁，為川普「出口轉內銷」槓中政策保留下台階。

至於川普則應該正確認識美中與亞太綜合國力消長新格局，以及台海兩岸結構質變新趨勢，節制操弄「台灣牌」與「南海牌」，並深思「合作是中美唯一正確選擇」智慧，積極與習近平共建亞太經貿與安全合作新架構，才是落實「交易的藝術」真正贏家。（作者為國家政策研究基金會國安組顧問）

(中國時報)