中美大象打架 台豈能插一腳

2018年04月12日 04:11 中國時報 陳一新

中國領導人習近平10日在博鰲論壇演說，似乎是想把中國能夠讓的以及希望向美國要的，一次說個明白。但是，由於中方希望從美方得到的正是川普最不想給的，因此中美貿易恐將繼續失衡。面對如火如荼的中美貿易戰，蔡英文總統與行政院長賴清德理應謹言慎行，但他們顯然反其道而行。

近半年來，美國從去年底到今年初連續提出「國安戰略」、「國防戰略」與「核武態勢」3份報告，皆以中、俄兩國為「戰略競爭對手」，加上「印太戰略」的提出與川普簽署的《台灣旅行法》，使得美中台情勢空前嚴峻。另一方面，大陸兩會期間修憲廢除任期制，習近平定於一尊，加上朝鮮半島情勢一變再變，南海風雲隨時可能再起，特別是最近爆發的中美貿易大戰，都使得未來充滿變數。

以往美國只要對中國經貿施壓，北京多半會採取息事寧人的立場。以去年為例，川普訪問中國前抱怨中方享有過多順差，習近平遂與川普簽下2500億美元大單，讓川普滿載而歸。今年美方來勢洶洶，一開始就對進口鋼、鋁產品課徵國安關稅，復以「豁免」為餌，要求加拿大、墨西哥、日本、南韓、澳大利亞以及中南美國家加入美國主導的「反中陣營」，讓中方不得不嚴陣以待。

在博鰲論壇上，習近平表示中國不以追求貿易順差為目標，真誠希望擴大進口，推出4項擴大開放政策：大幅放寬金融業、汽車業等市場准入項目；強化智財權保護；擴大進口；降低包括汽車等產品進口關稅。過去中方也曾承諾這些開放政策，但均口惠而實不至，無助於中美貿易戰的解套。

但是，習近平所提出想要從美國得到的項目，包括對高技術產品貿易停止人為設限及放寬對華高技術品出口管制，正是美國最不想給的，否則川普也不會在1年左右連續否決3項包括中資博通收購美資高通在內的高科技併購案。顯然，習近平只是想拿開放政策與美國交換高科技產品的進口。既然如此，中美貿易戰恐仍難望短期內化干戈為玉帛。

惟從美國前述3份報告、鷹派國安團隊成員就定位，以及打「台灣牌」等發展來看，川普政府想趁美國尚有能力抑制中國崛起的戰略意圖十分明顯。不僅中國看出美國藉口打貿易戰只是想把中國拖入大國競爭的「修昔底德陷阱」，日本與德國也看出而先後跳入美方主導的「反中陣營」，並對中國祭起高關稅的制裁。

面對方興未艾的中美貿易戰，我國正處於空前危機，如何趨吉避凶都唯恐不及，偏偏主政者卻頗有「夜郎自大」與晉惠帝「何不食肉糜」的古風，無視於台灣半導體等產業已在這場貿易戰遭到犧牲，蔡英文竟還語出驚人地表示「我們是棋手」，另一方面，賴清德在中美貿易戰期間，認為台灣將會從中獲利。難道他們都被《台灣旅行法》的「表象勝利」衝昏了腦袋？（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)