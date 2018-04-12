2018年04月12日 04:11 中國時報 胡幼偉

教育部卡管卡到如此地步，稍有良知者都看不下去。街頭巷尾議論此事，搖頭嘆息者有之；義憤填膺者亦有之。管爺心情之惡劣，也就可想而知。

不過，既然官府硬要把此事弄成鬧劇，我倒覺得，管爺何不心念一轉，放輕鬆，就用爺們特有的幽默與豁達來笑看本案的後續發展呢？

換言之，如果從另一種角度思考，卡管固然是對台大不好、對台灣高教發展不好、對國家形象更是一傷，但對管爺個人，則是大大的一樁好事。怎麼說呢？

你看，首先，這年頭，多少人想要上新聞版面，打打正面知名度，卻苦無上媒體機會。管爺現在可不得了！人在家中坐，就算不說話，也是三天兩頭上新聞，要是用公關宣傳費的角度來估算，不是已經省了好幾百萬的宣傳開支嗎？

其次，不但海內外知名度大增，教育部還硬是為管爺建構出一代忠良的社會形象。因為卡管太過慘烈，管爺也成為後威權時代、新轉型正義時期的頭號政治受難者。這頭銜不但有崇高的社會地位，還又是免費取得的，暗暗羨慕嫉妒的人，多了去嘍，管爺得來，卻全不費工夫。如果化為選舉資源，那還真是省了一大筆宣傳費呢！

更何況，如果東查西查，查到最後，沒發現什麼問題，那管爺可不是成了國家認證的當代完人！既經國家認證，管爺等於身披刀槍不入的金鐘罩鐵布衫，今後，再也沒人能說管爺有任何道德瑕疵了，這不是喜事一樁嗎？又有多少人能享受這種國家級的禮遇呢？

至於在政治層面，連綠營都有人擔心，再卡管下去，恐怕對綠營年底選情十分不利。於是，管爺什麼政治動作都沒做，卻已被認定為藍營選情立下了赫赫戰功，對管爺而言，豈不又是美事一樁？

最後，因為卡管太久。管爺如果最後終能上任台大校長，只要校務有不順之處，都可以學綠營那一招，把責任全部推給教育部，就說，都是因為教育部耽誤了台大，才讓他上任後只能忙著幫教育部收拾善後，根本沒時間實現提升台大的理想。

總之，現在管爺雖然不能上任，大家見到他、說到他，都以校長稱呼他。這已經不是事少錢多離家近而已，而是根本不用做事，就已享校長之崇隆地位！天底下還有比這更輕鬆的事嗎？

所以，我說，管爺，您老大可以放輕鬆，就讓蔡政府那幫人去忙吧！最好，開完跨部會會議，再開個卡管國是會議，好好研究一下，到底還有什麼需要進一步仔細調查的。反正，他們卡管，您就做個不管校校長，繼續教書做研究，也還是中研院院士。何其輕鬆，何其樂哉！（作者為中國文化大學教授）

(中國時報)