社論－無糧草、無主席、無方向，憑啥贏

2018年04月12日 04:11 中國時報 主筆室

2018縣市長大選，朝野政黨皆已漸漸進入戰鬥位置，國民黨已完成了14縣市的提名作業，剩下未完成提名的縣市，人選也逐漸明朗，選戰列車已啟動。對國民黨來說，這場選舉不只是2020年國民黨能否重返執政的前哨戰，也可能是國民黨重生或泡沫化的最後一戰，牽動的不只是國民黨本身的存續，也將連動台灣的民主政治與政黨政治。

先從大局來看，2018年選舉也是蔡英文第1任期的期中選舉，帶有對民進黨總體執政的政績檢驗成分。從歷史言，在台灣過去的選舉實踐中，由於執政者包袱較重，期中選舉通常都是對執政者不利，而這樣的不利對蔡英文來說尤其嚴重。兩岸失和、社會對立、政黨惡鬥，蔡英文的期中成績顯然不及格，而這也反映在蔡英文如雪崩的民調上。

就此而言，國民黨理論上是在打一場「該贏」的選戰。然而，弔詭的是，國民黨到目前為止卻完全看不出贏的跡象。何以如此呢？因為，國民黨面臨了「三無困境」。首先，無糧草。宣布角逐高雄市長的韓國瑜，起手式的宣傳主打的是「一碗滷肉飯」和「向選民借30元打選戰」。這一方面製造了話題，另方面也透露出國民黨彈盡糧絕的艱困處境。

國民黨不只是在長期綠化的高雄糧草不濟，由於民進黨清算凍結了國民黨的黨產，加以綠色執政對企業家的心理壓力，國民黨從中央到地方，資源匱乏已是全國的現象。

沒有糧草打選戰，本身就是國民黨極大的危機，但國民黨更大的危機是「沒有經驗」打一場沒有錢的選舉。過去的國民黨家大業大，黨產豐厚，國民黨的候選人也習慣向國民黨中央飯來張口、茶來伸手，加以國民黨較重視和企業的關係，企業的大額捐輸也不成問題，並不需要打一場土八路式的選舉。

所以，2018年的選舉，是國民黨第1次當「無米可炊的巧婦」，要脫掉西裝革履，換上草鞋打補丁，從心態上到做法上都要全面改變，這一點對國民黨將是極大的考驗。

其次，無領導。國民黨這次選戰布局，從上到下幾乎處在「放羊吃草」、「任由生滅」的狀態。從基隆初選的民調出包、桃園吳志揚的未戰先怯、台北市議員提名席次的反反覆覆，新北市侯友宜儼然已有國民黨全台領頭羊的氣勢，在國民黨中央眼中卻宛如透明人一般。關鍵的台中市亟需整合，黨中央卻視若無睹，輔選只有一個「亂」字可以形容。黨中央幾乎沒有角色可言，也讓吳主席被譏為「無主席」。

「無主席」除了吳敦義本身的心態保守之外，還有兩個重要原因。第一，國民黨處在「隱性分裂」狀態，不再定於一尊，主席已沒有號令全黨的威望，這也是為什麼吳朱關係、吳郝關係一再被拿來做文章的緣故；第二，和沒有資源的窘境也有關，沒錢沒糧的國民黨，黨中央的資源無法灌輸地方，也只能讓各地方自力更生、自力救濟，這當然也削弱黨主席吳敦義對地方的影響力。這兩個因素又讓吳主席陷入「多做多錯」的困境，而加重了他的保守傾向。

其三，無方向。這一點則是國民黨長久以來的嚴重問題。一個政黨，主要是靠著兩種能量團結凝聚、支撐壯大。一是政治明星，如2008年的馬英九；另一則是政黨理念，如20年前的「三民主義統一中國」。

現在的國民黨已經是沒有政治明星的時代，但更糟糕的是，國民黨也進入了一個沒有政治理念的時代。若仔細分析國民黨，基本上，現在的國民黨已經很難找出所謂的「共同理念」，比較更像是一個臨時組合的「利益同盟」，真的要歸納出國民黨目前擁有的「共同理念」，大概只有「反民進黨」，是一群反對、擔心、害怕民進黨害台毀台的政治同盟。

然而，「反」只是策略性的政治動員手段，卻不可能成為號召群眾跟隨的理念旗幟。沒有信仰，就沒有力量，沒有理念，就沒有方向，國民黨今日各自為政的亂局，也可以說是整個政黨沒有方向的必然結果。

民進黨施政荒腔走板，國民黨抓了一手好牌，但目前看來，國民黨的表現卻像一個牌技奇差的菜鳥玩家，很可能把好牌玩成爛牌，把贏局玩成輸局。國民黨三巨頭應認知，輸了2018就沒有2020，國民黨不能只把籌碼押給運氣。

(中國時報)