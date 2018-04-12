全民一起扮柯南

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中國時報
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針對台大校長當選人管中閔的適任問題，教育部長潘文忠首度表態指出，一旦查出他違法，將不會聘任管中閔為台大校長。

雖然潘文忠說4月中會有初步結果，但未承諾管案什麼時候可以做出決定。從這幾個月的發展來看，管中閔案或許會延宕到天長地久都無法結案吧！因為不斷有綠營人士或學者出面爆料，一案未平一案又起，如果教育部每個爆料都要清查的話，沒完沒了。

正由於蔡英文政府卡管歹戲遲遲不肯落幕，終於燒到了自己人。內政部長葉俊榮被爆料指他曾在浙江大學光華學院講學，他本人俐落承認，並強調是「唯一一次」赴大陸的講學活動。

行政院發言人徐國勇還為葉俊榮背書，指「葉俊榮就只去過一次，沒有其他的了，但管中閔是去十幾次耶！」然而，立刻有讀者提供資料顯示，在大陸「中南財經法政大學」的官網上，葉俊榮也列名為該校學者陣容之一。中南財經政法大學直屬中華人民共和國教育部，是大陸重點建設高校。

除了到大陸兼課之外，葉俊榮還多次參與大陸的論壇。看來，葉俊榮恐怕有「百密一疏」的危險，不知道還有多少去大陸的「證據」會被翻出來。

學者赴大陸講學、演講、參加論壇，本屬正常的學術交流活動，不但不應該禁止，更應該鼓勵。事實上，國內大專院校或研究機構的教師、學者也常到大陸參與各類的活動，沒什麼值得大驚小怪的，自從蔡政府用各種手段卡管後，到大陸講學卻成了不得了的禁忌。

既然蔡政府無意收手，那全民就一起來做柯南吧！仔細追查綠官是不是也有赴大陸講學的情況，相信葉俊榮不會是唯一的一個。

(中國時報)

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